O țintă militară din aceeași regiune ar fi fost vizată

Informația a fost publicată de The Wall Street Journal, citând înalți oficiali americani.

Conform publicației, evaluarea relevantă a fost furnizată de Agenția Națională de Securitate a SUA, iar concluziile acesteia sunt confirmate și de Agenția Centrală de Informații a SUA.

CIA a refuzat să comenteze informațiile, dar un oficial american familiarizat cu situația a precizat că nu există semne ale pregătirii unui atac asupra lui Putin.

Potrivit sursei WSJ, Ucraina ar fi putut încerca să atace o țintă militară, situată în aceeași regiune cu reședința de la țară a lui Putin, dar nu în apropierea acesteia.

Afirmațiile Rusiei, puse la îndoială de Trump

Președintele american Donald Trump și-a exprimat public îndoielile cu privire la afirmațiile Rusiei. Pe rețeaua de socializare Truth Social, el a distribuit un link către un editorial al New York Post în care afirmațiile Kremlinului despre „atac” erau false, dar și indicii pentru lipsa de disponibilitate a Rusiei pentru un acord de pace.

Pe 29 decembrie, după ce președinții ucrainean și american s-au întâlnit în Florida, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că a atacat reședința lui Putin, Valdai, cu 91 de drone și a amenințat cu un „atac de represalii”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit aceste declarații „o altă minciună a Federației Ruse” și a subliniat că Rusia ar putea pregăti atacuri asupra Kievului.

Consilierul dictatorului rus, Iuri Ușakov, a declarat, la rândul său, că, după „atacul” dronelor ucrainene asupra reședinței lui Putin, Rusia va revizui o serie de acorduri și decizii privind negocierile cu Statele Unite.

Președintele american Donald Trump, comentând incidentul din 29 decembrie, a declarat că „acum nu este momentul potrivit pentru așa ceva” și că va afla dacă atacul a avut loc cu adevărat.

Nu există dovezi privind un atac

Analiștii ISW au respins ulterior afirmațiile lui Lavrov despre un „atac”, declarând că nu există dovezi ale acestuia. Totodată, aceștia au remarcat că locuitorii din Valdai nu au auzit sirenele apărării aeriene în acea noapte.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și-a exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la declarațiile Kremlinului despre „atacul” dronelor ucrainene asupra reședinței lui Putin.

„Nu este clar dacă acest lucru s-a întâmplat cu adevărat”, a declarat ambasadorul la Fox Business, pe 30 decembrie.

Pe 28 decembrie, Zelenski și Trump s-au întâlnit în Florida pentru a discuta planul de pace. După discuții, președintele ucrainean a declarat că planul în 20 de puncte a fost aprobat în proporție de 90%, iar garanțiile de securitate ale SUA au fost 100%.

Rusia nu oferă dovezi că una din reședințele lui Putin a fost atacată

Kremlinul a declarat marți că nu are dovezi de prezentat după ce a acuzat Kievul că a atacat reședința președintelui rus Vladimir Putin, avertizând că poziția Moscovei în negocierile privind Ucraina se va „înăspri”.

„Consecințele se vor traduce printr-o înăsprire a poziției de negociere a Federației Ruse”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă zilnice.

El nu a furnizat dovezi pentru acuzațiile Moscovei, indicând că toate dronele au fost distruse de apărarea aeriană.

„Circumstanţele acestui presupus atac nu corespund modelului” atacurilor ucrainene în Rusia, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), think tank-ul american specializat în conflicte armate.

Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026