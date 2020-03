Ce au desenat peste 200 de copii din România când au fost rugați să-și imagineze o „persoană care lucrează în știință”

De Andreea Archip,

Practic, testul care a fost dat celor 210 copii, băieți și fete, din țara noastră este simplu: au fost rugați să deseneze un cercetător. Copiii aveau între 11 și 13 ani, de la țară și de la oraș.

Doar unu din o sută de băieți a desenat o femeie ca om de știință

Potrivit site-ului Comunicarestiintifica.ro, mai puțin de un sfert dintre copii au desenat o femeie, dintre fetițe, mai puțin de jumătate au desenat o femeie și din cei o sută de băieți doar unul singur a desenat o femeie.

Nu doar în România copii văd cu precădere în rolul de cercetător un bărbat, așa se întâmplă în toată lumea. Autorii studiului spun însă că nu reprezintă o concluzie definitivă, ci trebuie investigat mai departe: copiii care fuseseră în vizită la muzee de știință au desenat într-o măsură mult mai mare cercetători care se apropie de imaginea stereotipică pentru că cel mai probabil văd în aceste roluri mai mulți bărbați, în general, decât femei.

Alte studii, citate în această cercetare, arată că percepția este influențată de media, literature pentru copii și faptul că în general, nu există o expunere mai mare a studenților din domeniul științelor.

Studiul numit Perceptions of Scientists and Stereotypes through the Eyes of Young School Children, este realizat de Margareta M. Thomson, Zarifa Zakaria (North Carolina State University) și Ramona Răduț-Taciu (Universitatea Babeș Bolyai) și a apărut în Education Research International.