Deși muntele este acoperit de ceață, cu vizibilitatea sub 150 de metri în vale și sub 50 de metri în partea superioară, pârtiile sunt pline. La Sinaia este înghesuială, însă copiii și începătorii sunt avertizați să stea departe. Doar schiorii experimentați știu cum să se descurce în condiții dificile.

Sunt deschise pârtiile: Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Floare de Colț, Panoramic, Dorului 1 și 2, Vâlcel și Variantă. În stațiunea Sinaia nu se vor închide pârtiile, dar avertizarea este clară: nu e zi pentru copii și începători.

Și reprezentații Gondolei Sinaia au transmis un mesaj pe pagina de Facebook despre condițiile meteo deosebite:





Sâmbătă dimneață, la Cota 1000 se înregistrau -2 grade, cer acoperit și vânt slab. Gondola Sinaia (Cota 1000 – Cota 1400) începe programul cu public la 08:00 și funcționează până la 17:00.

Sezonul de schi nu mai arată ca altădată. Întârzierile cauzate de lipsa zăpezii naturale și temperaturile tot mai ridicate au schimbat ritmul stațiunilor montane și munca instructorilor.

În Poiana Brașov, una dintre cele mai aglomerate destinații de iarnă din România, sezonul de schi 2025-2026 a început mai târziu, cu pârtii deschise treptat și o dependență mare de zăpadă artificială.







