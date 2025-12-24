Copilul de 11 ani din Napoli a încercat să vândă desenele în stradă, ca să strângă bani pentru un cadou

Un băiat de 11 ani din Mugnano, în provincia Napoli, a ieșit în grabă din casă, îmbrăcat într-un trening albastru deschis și cu un ghiozdan în spate.

Alessio, fără să îi spună tatălui său, a plecat cu câteva desene realizate de el și câteva cărți, pornind spre un magazin de jucării. Acolo, încerca să convingă părinții care intrau să cumpere cadouri să achiziționeze și creațiile sale.

Scopul său era să strângă bani pentru a cumpăra un cadou de Crăciun pentru surioara sa de 3 ani. Potrivit publicației La Stampa, băiatul cerea sume modeste de bani, fiind conștient de dificultățile financiare ale familiei.

Povestea băiatului a atras atenția carabinierilor

Povestea lui Alessio a captat atenția carabinierilor din Mugnano, după ce angajații magazinului de jucării, alarmați de prezența unui copil singur, au cerut ajutor. Micuțul le-a povestit agenților că mama sa a decedat, iar familia întâmpină greutăți financiare.

Din acest motiv, nu a avut curajul să îi ceară tatălui bani pentru cadoul surorii sale. Între timp, tatăl lui Alessio, îngrijorat de dispariția acestuia, a depus o plângere la carabinieri.

Băiatul de 11 ani a reușit să își îndeplinească dorința și a primit două cadouri

După ce tatăl și fiul s-au reîntâlnit plini de emoție, carabinierii le-au oferit o mică bucurie. Alessio a primit două cadouri: unul pentru surioara sa și o mașinuță albastră pentru el. Mai mult, băiatul a avut ocazia să petreacă câteva ore în secția de carabinieri, unde a fost fotografiat în momente care îi vor aduce aminte de bunătatea unor adulți care l-au ascultat și l-au sprijinit.

Potrivit presei străine, aceste clipe vor rămâne inclusiv pe pereții camerei micuțului, sub forma unor fotografii care vor evoca ziua în care a întâlnit oameni care i-au readus zâmbetul pe buze în vremuri dificile.

