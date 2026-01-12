Un medic de urgență a fost trimis la fața locului. Totuși, la sosirea echipajelor, copilul se născuse deja.

„Copilul era bine, era sănătos”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor pentru Hamburger Abendblatt.

Angajatul dispeceratului de urgență care a preluat apelul a oferit telefonic tatălui instrucțiuni precise pentru a asista la naștere în siguranță.

În ciuda frigului extrem de afară, nou-născutul și mama au fost îngrijiți de asistenții medicali și de medicul de urgență, fiind transportați apoi cu ambulanța la un spital din Hamburg-Altona.

„Nou-născutul a fost plasat într-un incubator la bordul vehiculului nostru”, a declarat un ofițer de serviciu al pompierilor din Hamburg.

Pe drum, o asistentă pentru nou-născuți, chemată de dispecerat, s-a alăturat echipei de urgență. Tatăl a urmat ambulanța cu SUV-ul său.

„Totul a decurs perfect”, a adăugat purtătorul de cuvânt al pompierilor.

În România, o femeie de 33 de ani din Giurgiu a născut al cincilea copil în salvare. Tânăra fusese preluată de echipajul medical și erau în drum spre spital în momentul în care aceasta a adus pe lume un băiețel.

