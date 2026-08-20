Călătoria tur-retur este estimată să dureze între 40 și 45 de zile

Mutarea aduce însă un risc diplomatic major pentru Seul, deoarece navigația prin această zonă necesită aprobări oficiale și coordonare directă cu autoritățile de la Moscova, relatează Reuters.

Dacă va avea succes, această călătorie ar fi prima de acest fel efectuată de Coreea de Sud către Europa prin Arctica, plasând-o alături de China şi Rusia printre puţinele ţări ale căror companii de transport maritim au testat sau au operat servicii de transport de marfă pe această rută.

Nava de transport PanStar Acro va pleca din portul sud-coreean Busan și va parcurge un traseu nordic strategic, având ca destinații finale porturile Felixstowe din Marea Britanie, Rotterdam din Țările de Jos și Gdańsk din Polonia.

Întreaga călătorie tur-retur este estimată să dureze între 40 și 45 de zile, o durată considerabil redusă față de rutele maritime tradiționale utilizate de navele comerciale.

O navă adaptată special condițiilor polare

Pentru această misiune pilot susținută de guvern, operatorul privat a achiziționat o navă cu o capacitate de 2.700 TEU (echivalentul a 2.700 de containere standard de circa 6 metri) de la HMM, adaptată special pentru condițiile extreme ale navigației polare.

Echipajul este alcătuit din 20 de marinari coreeni și indonezieni, iar încărcătura va include componente auto, produse alimentare și cosmetice, alături de mărfuri preluate din Japonia și China. Perioada aleasă pentru expediție coincide cu lunile în care stratul de gheață arctică atinge cel mai scăzut nivel anual, facilitând o trecere mai sigură.

„În jurul lunii septembrie, când va avea loc în principal această deplasare, gheaţa marină din Arctica se află la cel mai scăzut nivel al anului, ceea ce face posibilă o navigaţie mai sigură”, a declarat un reprezentant al grupului.

Tensiuni diplomatice cu aliații occidentali

În ciuda beneficiilor economice evidente, inițiativa stârnește nemulțumiri deschise în rândul diplomaților occidentali.

Oficialii europeni și americani își exprimă îngrijorarea că derularea proiectului a obligat Coreea de Sud să solicite autorizații oficiale din partea Rusiei, acțiune ce contravine eforturilor internaționale de izolare diplomatică și economică a Moscovei pe fondul războiului din Ucraina.

Diplomaţii occidentali sunt însă nemulţumiţi de acest plan, deoarece acesta a obligat Seulul să se consulte cu Rusia şi să solicite autorizaţii pentru călătoria navei.

„Vrem să izolăm Rusia, nu vrem să avem legături cu ea”, a declarat un diplomat european, referindu-se la războiul Rusiei din Ucraina şi adăugând că aceste îngrijorări au fost comunicate oficialilor sud-coreeni.

De asemenea, experții în logistică maritimă avertizează asupra riscurilor juridice. În cazul în care nava s-ar bloca în gheață sau ar întâmpina defecțiuni majore pe traseu, solicitarea unui ajutor de urgență din partea spărgătoarelor de gheață rusești ar putea duce la încălcarea involuntară a regimului internațional de sancțiuni impus Federației Ruse.

Un câștig de timp evaluat la 35%

Din punctul de vedere al eficienței, Ministerul Oceanelor din Coreea de Sud estimează că Ruta Mării Nordului poate diminua timpul de tranzit cu până la 35% comparativ cu traseul clasic care tranzitează Canalul Suez. O călătorie mai scurtă înseamnă, de asemenea, un consum redus de combustibil și emisii mai scăzute pentru companiile de linie.

Schimbările climatice și ritmul accelerat de topire a gheții au transformat această zonă într-o arteră tot mai atractivă pentru marii jucători comerciali din Asia. Datele de monitorizare arată o creștere constantă a traficului prin apele arctice în ultimii ani, unde companiile din China și Rusia dețin deja o prezență semnificativă.

Rentabilitatea economică pe termen lung rămâne totuși incertă. Costurile de asigurare pentru navigația în condiții polare sunt mult mai ridicate, capacitatea navelor este limitată de adâncimea și culoarele de gheață, iar fereastra de navigație liberă este restrânsă la doar câteva luni de vară pe an.

Cu toate acestea, Seulul consideră esențială acumularea rapidă de date operaționale pentru a-și asigura o poziție competitivă pe piețele globale ale viitorului.

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