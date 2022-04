Corespondență din Georgia. Un manager rus, despre iluziile Vestului: „Nu există două părți în Rusia, ci doar câțiva indivizi care înțeleg situația și restul, care n-o înțeleg”

de Ada Constanda, Alexandra Șerban (Tbilisi – Georgia)

Într-o cafenea din centrul capitalei Tbilisi, trei ruși vorbesc despre o altă consecință a războiului lui Vladimir Putin: exodul cetățenilor din Rusia. În jur de 200.000 de compatrioți de-ai lor au părăsit țara. „Când a aterizat avionul și am coborât, m-am simțit în sfârșit liber. Mi-am zis: «Gata, acum pot să respir normal»”, ne spune unul dintre ei.

Feodor Kozlov începe prin a se scuza că este „așa de serios”.

În iunie 2021, a vândut totul și a părăsit Extremul Orient al Rusiei, fără să privească înapoi, spune el. La 46 de ani, asta i-a fost cu atât mai greu. S-a stabilit în Tbilisi, capitala Georgiei, alături de soție și copil. „Momentan”, zice, știind însă că „momentanul” are capacitatea de a se eterniza.

De mulți ani simțea că nu-și mai găsește locul în țara natală, spune Feodor.

În 2014, din cauza anexării Crimeei, mi-am pierdut toți prietenii și rudele. Era imposibil să mai stau de vorbă cu ei. Nu poți să păstrezi legătura cu cineva care nu te înțelege deloc, care are opinii complet diferite de ale tale.

Bărbatul spune că războiul împotriva Georgiei din 2008 n-a avut un ecou în societate, așa cum s-a întâmplat cu anexarea Crimeei și începerea conflictului armat din Donbas. „În 2014, societatea rusă s-a schimbat foarte mult. Dar e o iluzie, nu există două părți în Rusia, ci doar câțiva indivizi care înțeleg situația și restul, care n-o înțeleg. Cred că 97% din ruși sunt крымнашист (crimeanașist, un substantiv nou care desemnează suporterii anexării Crimeei, n.r.)”, comentează bărbatul.

În urmă cu opt ani, Feodor a găsit insuportabilă ușurința cu care rușii au privit invadarea și ocuparea unei țări suverane. Și spune că a simțit că nu mai era nimeni în jurul lui cu care să împărtășească aceleași principii și valori.

„În orașul meu, Komsomolsk pe Amur (din regiunea Habarovsk, n.r.), din 280.000 de locuitori, doar vreo sută ieșeau la proteste în 2014-2018. Dar n-a existat vreun protest pentru Crimeea, ci împotriva corupției și pentru alte probleme sociale. Chiar și printre acești protestatari am găsit unii care erau pro-anexarea Crimeei”, spune rusul.

Lupta lui Feodor Kozlov cu sistemul rusesc e însă mai veche. La un moment dat, a simțit că dacă nu ia atitudine devine complicele unui stat criminal. „În 2009, am demisionat din funcția de manager la fabrica unde produceam părți componente pentru Sukhoi Superjet (singura aeronavă produsă de Rusia, n.r.). Mi-am zis că eu nu sunt pregătit să trăiesc fără să-mi pese de viețile altora”, spune el.

Mai multe avioane Sukhoi s-au prăbușit, iar Feodor spune că de vină este calitatea scăzută și defectele din fabrică ale unor elemente componente. Despre toate acestea spune că știau și managementul fabricii, și cei 10.000 de lucrători, însă nimeni n-a luat vreo măsură. „Și tancurile, și rachetele noastre au o calitate la fel de proastă ca Sukhoi”, adaugă după o scurtă pauză de gândire.

Am înțeles că nu există niciun motiv să mai lupți pentru țara asta. Rusia nu are nevoie de oameni profesioniști. Rusia are nevoie de oameni obedienți și conformiști. Mă simt jefuit de țara asta.

Feodor Kozlov: