– Libertatea: Unul dintre subiectele abordate astăzi la Summit este și extinderea Uniunii Europene. În prezent, cât de sigure considerați că sunt granițele externe ale Uniunii, în special în est?

– Alexander de Croo: În primul rând, suntem foarte fericiți că România este membră a Uniunii Europene! La un anumit moment dat, când țările sunt într-o situație de vulnerabilitate, iar viețile cetățenilor lor sunt amenințate, se uită în direcția Uniunii Europene și văd că aceasta înseamnă prosperitate, siguranță și pace. Și asta vor și ele pentru cetățenii lor. Iar noi nu trebuie să le întoarcem spatele. Un eveniment precum cel de astăzi este important pentru că arată că suntem o mare și unică familie europeană.

Să devii membru al Uniunii Europene presupune un proces de anduranță, iar România l-a parcurs, chiar într-o manieră incredibilă. E nevoie de un efort extraordinar, care va trebui depus de fiecare stat candidat în parte. Însă, până atunci, trebuie să continuăm discuțiile, trebuie să fim capabili să le arătăm acestor țări că sunt parte a familiei europene.

– Cum arată aceste discuţii?

– Le spunem statelor candidate că trebuie să muncească ca să se alăture Uniunii Europene, dar și noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne facem temele. Dacă, la un moment dat, Uniunea se lărgește prin aderarea altor state, atunci trebuie să fim și noi pregătiți. Și noi trebuie să îmbunătățim modul în care funcționăm. Astăzi, când în UE sunt 27 de state, unele lucruri merg foarte bine, altele mai puțin. Dar într-o bună zi vom fi mai mulți, așa că trebuie să fim siguri că suntem pregătiți să avem procese de funcționare mai eficiente.

– În cazul României, aderarea la spaţiul Schengen este următorul pas.

– Sigur! Şi știu că a fost depus foarte mult efort până acum în această direcție. Dar știu și că e nevoie de timp, și că este un lucru important să fie parte a zonei Schengen. Însă există reguli pentru a accesa zona Schengen – iar eu aplaud eforturile României – și mai trebuie făcuți câțiva pași.

În timpul Summitului Comunității Politice Europene, președintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire bilaterală cu premierul belgian.

„O conversație excelentă astăzi cu prim-ministrul @alexanderdecroo pe marginea summitului #EPC din Moldova cu privire la aprofundarea relației noastre bilaterale foarte bune și la viitor. Am convenit să menținem un dialog strâns, ghidați de obiectivul nostru comun pentru o Europă puternică și unită.”

