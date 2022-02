CORESPONDENȚĂ DIN KIEV: Orele de lumină de dinainte de asalt. Cum a trăit capitala Ucrainei răgazul ce prefața o nouă noapte de atacuri

Tinerii din Kiev erau percepuți total diferiți de tinerii din Rusia, până acum o lună. Asta pentru că Vladimir Putin și-a dat seama că o revoluție portocalie a noii generații, ca la georgieni sau ucraineni, poate fi preîntâmpinată doar dacă își construiește noua lui generație. Asta se numește „curba de învățare a lui Putin” sau „Școala dictatorilor”, după numele dat „manufacturării tinerilor” de ziaristul american William J. Dobson, de la Slate.

În acest spirit, Putin și-a făcut organizații de sute de mii de oameni de tineri furioși, gata să participe la contramanifestații. Aceștia l-au ajutat ani în șir. Prima ruptură, neașteptată și aparent trivială, s-a produs acum mai bine de un deceniu, atunci când Kremlinul a vrut să interzică un post de desene animate, din cauza unui episod din seria „South Park”, care a fost considerat pornografic și defăimător. Tinerii au umplut străzile din Moscova contra cenzurii. Guvernul s-a retras. De atunci s-a așternut, din nou, liniștea.

„Dar au fost cele mai creative proteste împotriva lui Putin și anunțau ceva”, a mărturisit un activist din Rusia pentru Dobson.

A doua ruptură, din nou neașteptată, însă mult mai severă, se petrece acum, în timpul războiului pornit de Kremlin. Tinerii din Moscova au protestat. E prima oară când, în același timp, noua generație din Kiev și o parte a ei din orașele ruse fac același lucru: se opun lui Putin.

Nu ne mirăm când intrăm în Kiev controlați la filtre de tineri, direcționați de tineri și primim de-ale gurii de la tineri.

Pe drumul întins, aproape liber, vântul răsucește poza unui mort de la Maidan, un portret care îi mobilizează pe cei vii.

Unul dintre primii morți de pe Maidan, Mihailo Jiznovski, într-un portret rămas singur pe stradă. Foto: Mircea Barbu

Ni se indică: treceți pe a treia bandă

Orașul e precaut, dar unele băcănii s-au deschis și metroul circulă, mai rar decât în mod obișnuit.

Autoritățile au anunțat locuitorii să nu iasă din casă ori adăpost fără vreo strictă necesitate, chiar pe parcursul zilei. E lockdown complet.

Ajungem pe drumul expres ce vine din Sud, dinspre Vinniția și Bila Țerkva. Înaintăm pe a treia bandă, dar ni se face imediat semn să trecem – ca toate celelalte mașini – pe celelalte două benzi.

Așa arată drumul la intrarea în Kiev. Foto: Mircea Barbu

„Una se păstrează pentru urgențe și mașini speciale”, ne explică un tânăr voluntar al brigăzii civile care apără orașul în acest zile.

Nu departe de aici, acum câteva zile, la Vasilkiv, s-au dus bătălii dure pentru ca rușii să pună mâna pe un aerodrom extrem de important pentru zona sudică a Kievului. Nu au reușit. Orașul bisericilor a fost însă puternic zdruncinat.

Încă e liniște, dar Harkovul anunță ce urmează

Intrarea în sediul TRO e bine păzită. Foto: Mircea Barbu

De la inelul exterior și până în centrul Kievului sunt cam 11 kilometri. Orașul e deformat ca o gogoașă înspre vest. Acolo, de pe malul drept al Niprului se ajunge ca distanța de la intrarea în oraș și până pe Maidan ori bulevardul Hreșciatik să ajungă și la 20 de kilometri. Asta reprezintă cam dublul distanțelor din București. Și e motivul pentru care, deși și luni ziua se derulează atacuri în preajmă, ele nu se fac simțite peste tot.

Pe râul Irpin rușii montează poduri din pontoane. În „orașul mare”, e încă liniște azi.

Un voluntar din România cară o ladă cu portocale. Foto: Mircea Barbu

Dar oamenii se uită pe telefoane și știu că bombardamentele nesfârșite din miezul zilei de luni de la Harkov, al doilea oraș al țării, anunță ce s-ar putea întâmpla și la Kiev. La Harkov explodează rachete în cartiere, cu o densitate neîntâlnită până acum.

În casa voluntarilor TRO

E după-amiază aici, în Kiev, circulația este rară și are ceva pregnant, ca un tipar. Te gândești ce te frapează. Și, într-un târziu, înțelegi: mașinile care merg înspre ieșirile Capitalei au mulți pasageri, femei, copii, bărbați. În cele care merg spre centru sunt aproape exclusiv bărbați singuri.

Bărbații își duc familiile la puncte de control și, de acolo, rude sau cunoscuți le duc spre granițe. Ei se întorc ca să lupte.

Ajungem la un alt filtru de control. Un tânăr înarmat bagă capul pe geam, ne verifică documentele, și de sub mască, se aude în cel mai slav accent posibil: „Welcome to Ukraine”. Un alt tânăr voluntar, Pavel, 28 de ani ne întreabă: „Are you from Bucharest? Oh I was there for the game Ukraine Austria game last year. Nice city!”. Fotbalul nu are nevoie de traducere.

Pavel, 28 ani, a lăsat meciurile de fotbal pe apărarea orașului. Foto: Mircea Barbu

Ajungem la un centru al TRO, o casă plină de voluntari pe care îi regăsim după ce, înainte ca războiul să înceapă, am petrecut o zi la antrenamentele lor de pregătire militară.

Andrii are 33 de ani și e unul dintre cei mai maturi de aici. „Am cetățenie suedeză, dar sunt ucrainean și nu există loc mai bun unde să fiu acum”. Soarele cade pe după blocurile marelui oraș. Încă e senin. La noapte se anunță ninsoare. Și alte lucruri.

Andrii, 33 ani, spune că ar fi putut rămâne în Suedia. Foto: Mircea Barbu

