Serviciile derepatrieri va pot asigura consultanta rapida si precisa, cu privire la acte si modul in care va puteti aduce ruda sau prietenul acasa. O astfel de firma este Repatriere-Romania.ro, care va este alaturi in cele mai cumplite momente din viata. De exemplu, recent firma s-a ocupat de cazul Mariei, sora cunoscutei Lidia Fecioru. Bioenergoterapeutul si-a pierdut sora duminica, 10 noiembrie, in Italia. Intr-o postare pe Facebook, Lidia Fecioru isi exprima regretul ca nu i-a putut fi alaturi in ultimele clipe ale vietii. Singurul lucru pe care a putu sa il faca a fost sa ii aduca trupul neinsufletit in Republica Moldova, pentru a fi ingropat crestineste si pentru ca familia sa ii poata aduce o floare si sa ii aprinda o lumanare. Durerea din suflet este imensa in astfel de situatii. Legatura dintre cele doua a fost extrem de puternica si s-a dorit ca totul sa fie realizat asa cum trebuie. Pentru asta, serviciile Repatriere-Romania.ro au facut tot ceea ce este posibil pentru a aduce acasa, rapid si fara probleme, trupul Mariei.

De ce sa alegeti o astfel de firma? Pentru ca asigura:

1. Transport funerar cu autovehicule dotate in conformitate cu standardele europene.

2. Pasaport mortuar international.

3. Certificat de deces international.

4. Transportul se va face in conditii optime de siguranta si igiena.

5. Decedatul va fi transportat intr-un sicriu de zinc, care se pune la randul sau intr-un sicriu din lem (plumbul a fost interzis, deoarece plumbul nu este favorabil razelor X). Cei de la Repatriere-Romania.ro vor oferi gratuit serviciul de sigilare al sicriului de zinc.

6. In plus, va asigura trusoul, precum si cosmetizarea decedatului.

7. Serviciile sunt valabile in toata Europa. De asemenea, transportul decedatului poate avea loc si din Romania catre o alta tara, in cazul in care cel care a murit este strain.

Pe site gasiti si alte informatii utile cu privire la intreg procesul de repatriere. Repatrierea dureaza, in mod obisnuit, intre 2-6 zile, in functie de cauza si imprejurarile decesului, precum si de distanta la care se afla decedatul. Daca aveti orice nelamurire, nu ezitati sa ii contactati. Va vor raspunde prompt. Serviciile lor sunt impecabile, recomandate de toti cei care au apelat cu incredere si speranta la ei. Au fost alaturi de multi oameni incercati in momente triste si dificile.

