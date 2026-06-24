Sumele au fost plătite din cauza unei erori de calcul

Peste 600 de angajați ai fabricii Epta Costan din Limana, provincia Belluno, Italia, au primit în ultimele luni sume mai mari decât cele prevăzute în statele de plată, uneori de până la 600 de euro. După ce a descoperit eroarea, compania le-a cerut salariaților să restituie banii încasați în plus, situație care a alimentat tensiunile deja existente în unitate, relatează Corriere della Sera.

Firma, parte a unui grup multinațional specializat în refrigerare, le-a transmis angajaților un e-mail prin care le-a explicat că sumele au fost plătite din cauza unei erori de calcul și că acestea trebuie recuperate.

Personalul fabricii din Limana a decis organizarea unei greve de patru ore și, potrivit sindicatelor, protestul nu a fost declanșat exclusiv din cauza solicitării de returnare a banilor, ci și pe fondul blocajului privind renegocierea contractului colectiv de muncă.

„În ultimele luni, mulți angajați care lucrează în schimburi au primit sume mai mari decât cele estimate, în unele cazuri chiar semnificative, ajungând până la 600 de euro. Ulterior, compania a constatat existența unei anomalii în calcule, a convocat organizațiile sindicale și reprezentanții salariaților pentru a comunica situația, pentru a-și cere scuze pentru eroare și pentru a anunța necesitatea recuperării sumelor plătite în exces”, a explicat Stefano Bona, secretarul provincial al sindicatului Fiom CGIL.

Luni, 22 iunie, compania s-a întâlnit din nou cu reprezentanții sindicatelor.

„Este evident că a fost vorba despre o eroare. Compania a propus recuperarea sumelor în rate, pentru a veni în sprijinul lucrătorilor. Noi am solicitat posibilitatea unei eșalonări și mai flexibile în cazurile deosebit de dificile. Însă principala problemă rămâne contractul colectiv, iar greva a fost organizată în special din acest motiv”, a precizat Bona.

Mulți angajați au cheltuit deja banii primiți în plus

În interiorul companiei au existat opinii împărțite privind oportunitatea grevei. O parte dintre angajați au considerat că protestul împotriva restituirii unor bani încasați fără temei contractual s-ar putea întoarce împotriva lor. În cele din urmă, sindicatele au decis să lege problema salariilor de negocierile privind contractul colectiv, considerat punctul cel mai sensibil în relația cu angajatorul.

Potrivit informațiilor prezentate de sindicat, eroarea ar fi fost generată de aplicarea noilor prevederi fiscale introduse prin Legea bugetului pe 2026. Actul normativ prevede o impozitare preferențială, de 15%, pentru anumite indemnizații și majorări acordate angajaților din sectorul privat care au avut venituri mai mici de 40.000 de euro în 2025.

„Timp de patru luni, o anumită indemnizație pentru munca în schimburi ar fi fost plătită de două ori, deși aceasta trebuia acordată o singură dată”, a explicat Stefano Bona.

Situația îi pune acum în dificultate pe numeroși angajați, mulți dintre ei cheltuind deja sumele primite în plus și solicitând modalități de restituire cât mai graduale.

Sindicatele cer reluarea negocierilor

Potrivit reprezentanților sindicali, nemulțumirea angajaților nu este legată doar de acest episod.

„Lucrătorii și-au exprimat deschis nemulțumirea, și pentru că nu este prima problemă identificată în statele de plată”, a subliniat Stefano Bona.

La tensiunile existente contribuie și lipsa unui acord privind reînnoirea contractului colectiv de muncă la nivel de companie. Recent, reprezentanții sindicali ai fabricii din Limana au mulțumit angajaților care au participat la greva de patru ore organizată pe 19 iunie. Potrivit acestora, participarea ridicată la protest reprezintă un semnal de unitate al muncitorilor în fața problemelor nerezolvate cu angajatorul.

În comunicatul sindicatelor se arată că ultima eroare de salarizare a afectat peste 600 de angajați, care sunt acum obligați să restituie o parte din sumele primite.

Reprezentanții salariaților critică ceea ce ei numesc o atitudine rigidă a companiei în negocierile privind reînnoirea contractului colectiv și solicită o mai mare atenție față de revendicările angajaților.

În luna martie a acestui an, o fabrică de sticlă de Brescia, Italia, și-a concediat toți angajații printr-un mesaj pe WhatsApp, iar cu doar câteva zile înainte, tot în Peninsulă, o companie americană specializată în software pentru sectorul financiar, a dat afară 37 de angajați de la filiala sa din Porto Margherita, lângă Veneția, înlocuindu-i cu inteligența artificială.

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