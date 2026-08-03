Simpla menționare a unei companii specializate în managementul datoriilor poate provoca teamă sau rușine. Este o reacție pe care Cosmina Marinescu o întâlnește frecvent și care, spune ea, îi determină pe unii oameni să amâne tocmai discuția de care ar avea nevoie pentru a înțelege situația și variantele disponibile.

„Înainte de a lua o decizie, oamenii trebuie adesea să depășească teama, rușinea și tendința de a evita subiectul. Scopul nostru este să îi oferim clientului toate informațiile de care are nevoie despre datorie și despre opțiunile de plată, astfel încât să poată lua o decizie informată.”

În opinia sa, această evitare reflectă relația complicată pe care societatea românească o are cu banii. Uneori, oamenii contractează împrumuturi fără să înțeleagă pe deplin toate implicațiile, iar când apar dificultățile preferă să amâne conversațiile inconfortabile. O obligație financiară continuă însă să existe și poate deveni mai greu de gestionat pe măsură ce timpul trece.

„Datoria este văzută, după vorba din popor, ca o piatră grea de moară. Dincolo de contracte și obligații, ea poartă o puternică încărcătură emoțională.”

Din experiența KRUK România, evitarea dialogului este una dintre cele mai frecvente reacții atunci când apar dificultăți financiare. Soluțiile pot fi analizate însă doar atunci când persoana se informează, înțelege datele concrete ale situației și discută despre opțiunile pe care le are.

În ultimii ani, compania a urmărit să schimbe percepția asupra managementului datoriilor și să încurajeze o relație mai deschisă cu acest subiect. KRUK a derulat inclusiv campanii de televiziune prin care a prezentat rolul companiilor de management al datoriilor și a transmis că dificultățile financiare pot fi discutate și gestionate.

„Este important ca oamenii să știe că există companii care se ocupă de managementul datoriilor și că nu este nimic de ascuns. Problemele devin mai ușor de gestionat atunci când există deschidere și disponibilitatea de a căuta o soluție.”

Șase din zece români nu au avut niciodată un buget personal

Potrivit datelor citate de KRUK, șase din zece români nu și-au făcut niciodată un buget personal. Pentru Cosmina Marinescu, această informație arată cât de necesară este dezvoltarea unor deprinderi de bază privind administrarea banilor, înainte ca oamenii să ajungă să folosească produse financiare mai complexe.

De aceea, compania investește și în programe de educație financiară pentru copii, dezvoltate împreună cu organizații neguvernamentale. În opinia sa, primele lecții despre bani ar trebui să apară cu mult înaintea primei rate: cum se construiește un buget, cum se planifică cheltuielile, cum se deosebesc nevoile de dorințe și ce presupune responsabilitatea financiară. „Relația sănătoasă cu banii se învață înainte de primul salariu și cu mult înainte de primul credit.”

De la canotaj la conducerea KRUK România

Cariera Cosminei Marinescu a început departe de lumea finanțelor. Absolventă a Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport și fostă sportivă de performanță la canotaj, își imagina inițial că va deveni profesor de educație fizică. Primul său loc de muncă a fost într-un magazin Connex, după care au urmat roluri în customer service, colectare și prevenirea fraudei.

La Citibank a primit misiunea de a construi de la zero departamentul antifraudă. A recrutat oamenii, a format echipa și a pus la punct procesele. Experiența avea să o conducă ulterior către KRUK România, unde a preluat o provocare asemănătoare: construirea unei echipe în departamentul de Servicing.

„Provocările îmi erau familiare din sport. La Citibank, iar apoi la KRUK, am avut ocazia să construesc echipe și procese de la zero. Din punct de vedere profesional, cred că menirea mea este să pun oamenii în valoare.”

Astăzi conduce KRUK România într-o perioadă în care industria pune tot mai mult accent pe informare, dialog și identificarea unor soluții amiabile pentru gestionarea datoriilor. Pentru ea, experiența din sport rămâne relevantă: disciplina, perseverența și capacitatea de a construi o echipă în jurul unui obiectiv comun sunt principii pe care le aplică și în management.

Schimbarea începe cu o conversație

Cu cât conversația începe mai devreme, cu atât există mai mult timp pentru înțelegerea situației și analizarea opțiunilor disponibile. De multe ori, primul gest util este simplu: să răspunzi, să ceri informații și să cauți o variantă realistă de rezolvare.

„Problemele financiare nu dispar dacă alegem să nu vorbim despre ele. O conversație deschisă poate fi începutul unei soluții.”

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