Măsura a fost luată de CNAIR ca urmare a avertizării de cod roșu de caniculă, care a fost emisă de ANM pentru a preveni degradarea structurii rutiere sub greutatea traficului greu.

„Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, a precizat CNAIR, într-un comunicat.

Măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 și 3 al Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă. Sunt și numite excepții, precum transporturile de persoane; transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală; vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile de echipamente de prim ajutor, pentru distribuire de carburanți, de mărfuri sub temperatura controlată; transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale; transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR) etc.

De asemenea, în perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR SA, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale.

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