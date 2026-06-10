Un cartier cât un oraș. Și urgențele, la fel

Cosmopolis are peste 17.000 de locuitori și propria infrastructură – școli, magazine, spații verzi. Ce nu are e ceva ce orașele au construit în decenii: o rețea de răspuns rapid la urgențe medicale, distribuită în teritoriu.

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov primește zilnic între 1.500 și 1.600 de apeluri pentru întreaga regiune. În perioadele de caniculă sau sărbători, numărul poate depăși 4.200 de intervenții în 72 de ore. Ambulanța vine – dar nu întotdeauna în timp util.

Exact în acest interval, minutele în care un om poate fi salvat sau nu, intervine ideea din spatele parteneriatului dintre Cosmopolis și Crucea Roșie Română, Filiala Ilfov.

60 de secunde. Atât poate dura până vine ajutorul

Peste 40 de voluntari Crucea Roșie locuiesc deja în Cosmopolis. Sunt vecini obișnuiți – cu antrenament în resuscitare cardio-pulmonară, gestionarea fracturilor, hemoragii, AVC. Când cineva apasă Butonul S.O.S. din aplicația MyCosmopolis, toți primesc simultan o notificare push cu localizarea exactă și traseul optim calculat în timp real. Aplicația funcționează non-stop.

Butonul nu înlocuiește apelul la 112. Îl completează – stabilizând victima în timp ce ambulanța e pe drum.

„Când vorbim de o comunitate atât de mare ca a noastră, securitatea nu înseamnă doar pază și supraveghere”, a spus Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis. „Statistic, în urgențele cu risc vital, primele minute sunt decisive. Noi am ales să nu lăsăm acele minute la voia întâmplării.”

Prima dată în România

Inaugurarea sediului din Cosmopolis marchează o premieră națională: primul punct fix al Crucii Roșii dintr-un cartier rezidențial privat. Sediul va găzdui cursuri periodice de prim-ajutor, deschise atât rezidenților, cât și celor din afara complexului.

„Voluntarii noștri sunt oameni care, în câteva zeci de secunde, pot ajunge la un vecin aflat în pericol”, a declarat Andrei Bazavan, Președinte al Crucii Roșii Române – Subfiliala Cosmopolis. „Sediul din Cosmopolis este un centru viu de pregătire și intervenție.”

Butonul S.O.S. este disponibil în aplicația MyCosmopolis. Cursurile de prim-ajutor sunt deschise înscrierilor la sediul din Șoseaua de Centură nr. 50, Ștefăneștii de Jos.

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