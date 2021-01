„Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea”, a declarat Costel Alexe, în prezent președinte al Consiliului Județean Iași, într-un comunicat de presă.

„Vreau să precizez următoarele: Am încredere în actul de justiție și îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut și nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii”, a adăugat fostul ministru PNL al Mediului.

Nu voi face nicio referire publică la această situație în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzațiile care îmi sunt aduse și voi oferi toată cooperarea și transparența mea în fața organelor judiciare Costel Alexe, fost ministru al Mediului:

DNA a cerut ca președintele Klaus Iohannis să încuviințeze efectuarea urmăririi penale faţă de Costel Alexe, „la data faptelor având funcţia de ministru, pentru săvârşirea infracţiunilor de: luare de mită, instigarea la delapidare”.

Mai precis, Costel Alexe este acuzat că, în perioada în care era ministru al mediului, a cerut ca șpagă 22 de tone de tablă, în valoare de 103.000 de lei, primite pe 23 aprilie 2020 și 7 iulie 2020, potrivit procurorilor DNA.

Costel Alexe, fost ministru PNL al mediului, acuzat de DNA că a luat mită 22 tone de tablă

