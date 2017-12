Revelion de 4 stele la hotel. Cât costă petrecerile cu meniuri de fițe, pregătite de chefi

Hotelurile s-au pregătit pentru Revelion cu meniuri care vor fi preparate de chefi și cu spectacole cu invitați surpriză, dar și cu petreceri pentru copiii care vor veni cu părinții lor. Prețurile pentru aceste petreceri de Revelion sunt pentru toate buzunarele, iar printre clienți sunt atât români, dar și străini care locuiesc în România.

Revelion la hotel

Hotelurile au pregătit meniuri și programe deosebite pentru cei care nu vor să petreacă Revelionul prin baruri sau la concertele organizate în aer liber.

La Athenee Palace Hilton, trecerea în noul an poate fi sărbătorită la una dintre petrecerile: „Gala de Revelion” în Les Colonnades (900 de lei/persoană în sala Le Diplomate, 800 de lei/persoană în sala Regina Maria), unde poate fi savurată o cină rafinată, cu muzică și divertisment de calitate; ”La Dolce Vita” în Roberto’s (700 de lei/persoană), cu un festin culinar italienesc; “Golden Party” în English Bar (600 de lei/persoană), într-un stil dinamic și electrizant. Hotelul are și o zonă cu divertisment special pentru copii, care va fi disponibilă pe tot parcursul nopții pentru toate petrecerile de Revelion.

Hotelul Caro (139 de euro/persoană și 35 de euro/copil) oferă de Revelion o călătorie ”Around the world in one night”, cu 5 concepte originale și elemente surpriză – show ca în Dubai, energie ca la Moscova, aer festiv ca la Roma și artificii ca în Londra -, divertisment și momente inedite la fiecare oră, concertul lui Alex Porro Band cu Teodora Sima, delicatese de inspirație internațională, distracție și animatori carismatici pentru copii, relaxare și cadre de poveste în natură.

Crowne Plaza aduce, la trecerea dintre ani, o călătorie într-o lume fantastică de arome, sunete, lumini, culori şi voie bună, pe ritmurile muzicii live cu 2B Brother, DJ, foc de artificii şi un meniu special de sărbătoare pregătit de executive chef Diana Giovanni (Crown Ballroom – 549 de lei/persoană și La Veranda/Brasserie – 629 de lei/persoană).

Hotelul Epoque organizează NYE@L’Atelier-l’art culinaire, cu muzică live și meniu special de Revelion pregătit de chef Samuel Le Torriellec (150 de euro/persoană).

Hotelul Pullman a pregătit un meniu de Revelion în restaurantul Barbizon (159 de lei/persoană) și o petrecere în Plaza Ballroom cu muzică live Cristina Lazăr, Mihaela Ciobanu, Alin Zaharia și DJ Krilo (100 de euro/persoană).

Ca și în ceilalți ani, Hotelul Radisson Blu organizează mese festive de Revelion. Seara va începe cu o cină elegantă, departe de aglomerația din oraș, împreună cu familia și prietenii, la unul dintre cele mai bune steakhouse din oraș, Prime Steaks & Seafood (de la 600 de lei/persoană) sau servind specialități est-mediteraneene, în restaurantul Sharkia (300 de lei/persoană).

De asemenea, în seara de Revelion, restaurantul Caffe Citta a pregătit o selecție din cele mai gustoase feluri de mâncare din bucătăria italiană (300 de lei/persoană), iar noul restaurant Ginger Sushi Bar & Lounge este locul unde clienții se pot bucură de preparate asiatice și un design modern, de excepție (300 de lei/persoană).

”Pășiți în 2018 alături de Ramada Majestic” cu trupa Proconsul, Ansamblul Folcloric Doinița, ritmuri latino cu dansatorii Irina & Lorendo și DJ Vali, tombolă cu premii speciale, artificii și un meniu creat special de masterchef Doru Creosteanu (450-590 de lei/persoană).

Revelion în hotelurile de la munte și în Deltă

Pachetul de Revelion de la Ana Hotels Poiana Brașov include cină festivă, cu program artistic live susținut de Mahala Rai Band, The Colours, Anca Țurcașiu, DJ Răzvan, cazare 3 nopți, 2 cine festive și un brunch. Programul special de divertisment pentru copii include o petrecere cu Mickey și Minnie, bal mascat cu prinți și prințese și petrecere în Regatul de Gheață.

Green Village Resort Sfântu Gheorghe (340 de euro/persoană/3 nopți) s-a pregătit pentru Revelionul între Deltă și Mare cu o petrecere cu iz dobrogean, tombolă cu premii, invitați surpriză, muzică și voie bună, pensiune completă, cină festivă, brunch pescăresc, ieșire la malul mării și seară disco cu DJ.

Anul 2018 poate fi început și la petrecerea “Extravagantă” de la Hotel Sheraton, cu trupa The Friends, Alex G., concertele live de jazz ale lui Florin Dinu și DJ, în restaurantul Avalon și sălile Platinum și Iridium.

Continental Hotels organizează petrecerile de Revelion “Chapeau Bas” la Sibiu, “50 shades of red” la Arad, “Viva la Fiesta” la Oradea, “Ca la 20 de ani!” la Drobeta-Turnu Severin, “D’ale Revelionului” la Târgu Mureș și “Revelion ca altădată” la Suceava.

Cine vine la astfel de petreceri

”Clienții care își petrec Revelionul sau Crăciunul la hotelurile membre FIHR sunt în mare majoritate români, precum și oaspeți străini cazați în hoteluri, iar în București sunt și expații care lucrează în capitală. Vârsta clienților este de minimum 30-35 de ani, până la segmentul de seniori, fiind în general cupluri, familii cu copii sau grupuri de prieteni”, a mai declarat Otilia Demian.

La petrecerile corporate de Crăciun, clienții sunt companii românești sau multinaționale, care organizează evenimente pentru clienți, parteneri și angajați.

Citește și: