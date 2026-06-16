Suferința pe care Crenguța-Ioana Dobrea, din comuna suceveană Pătrăuți, a îndurat-o în ultimii ani – răstimp în care boli cumplite i-au furat copilăria – este greu de descris în cuvinte. Mai întâi cancerul, neuroblastom localizat în abdomen, apoi o boală autoimună care îi atacă întregul sistem osos și hipoadrenalismul primar (boala Addison) – o afecțiune rară a glandelor suprarenale – i-au devenit inamici fetiței care abia a împlinit 11 ani. Pentru a putea ține piept atacurilor acestor maladii cumplite, Crenguța are nevoie de 2.500 de euro, bani pentru tratamente zilnice, dar și pentru investigațiile periodice pe care trebuie să le facă în Italia.

Crenguța – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România

În tot acest ocean al suferinței, Crenguța – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – a primit o veste uriașă de la medicii italieni de la Spitalul Bambino Gesu, din Roma. Lumina speranței i s-a arătat pe cerul întunecat ce părea, la un moment dat, să se prăvălească peste ea: neuroblastomnul localizat în abdomen nu a mai crescut, e sub control!

Însă cancerul care i s-a cuibărit în trup în urmă cu patru, cinci ani a lăsat urme adânci. Alte două maladii – considerate de specialiști a fi complicații ale neuroblastomului – și-au întins tentaculele în trupul firav al fetiței, pe care i l-au prins ca-ntr-o capcană. O boală autoimună care îi atacă întregul sistem osos și hipoadrenalismul primar (boala Addison) – o afecțiune rară a glandelor suprarenale – sunt acum principalii dușmani ai fetiței.

Pe cerul Crenguței a ieșit o rază de lumină

„După atâția ani de luptă cu cancerul, pe cerul Crenguței s-a arătat o rază de lumină. Medicii italieni care o îngrijesc la Spitalul Bambino Gesu ne-au zis că neuroblastomul este sub control. Să sperăm că în legătură cu cancerul din abdomen vom ajunge curând la victoria finală… Dar acum, marea problemă este acea boală Addison și cea autoimună care îi macină oasele și care a aruncat-o iar în cel mai negru coșmar.

Fetița mea nu mai are copilărie. Nu poate alerga, nu se poate juca cu copii de vârsta ei… Sunt zile în care nu merge la școală din cauza suferinței. O doare capul cumplit, varsă și puținul pe care îl mănâncă… În ultimii doi ani nu a luat nimic în greutate, nu s-a înălțat nici măcar cu un centimetru… Viața ei e un coșmar, o suferință fără de sfârșit, care se împarte între casă și spital”, ne spune cu amărăciune Alina Elvira Dobrea, mama Crenguței.

Tratamente zilnice și investigații periodice, 2.500 de euro

Crenguța a ajuns totuși până aici, a traversat momente cumplite, cu ajutorul vostru, al prietenilor Fundației Ringier România, care i-au fost mereu aproape. Care au pășit alături de ea pe drumul pavat cu durere, dar și cu speranța că mâine va fi mai bine.

Pentru ca acest „mâine” să existe, fetița de 11 ani are iar nevoie de ajutorul nostru. Pentru ea, medicamentele pe care trebuie să le ia de trei ori pe zi, curele salvatoare prescrise de oncologii italieni, dar și vizitele periodice la Clinica Bambino Gesu sunt vitale. Însă pentru a putea beneficia de aceste tratamente și investigații care o pot face să privească cu speranță spre viitor, Crenguța are nevoie de 2.500 de euro.

„Vă implor să ne ajutați să strângem acești bani, care sunt echivalentul vieții Crenguței!”

„Fără aceste tratamente, Crenguța noastră nu ar fi reușit să ajungă până aici și pentru acest sprijin uriaș le mulțumesc tuturor oamenilor cu suflet mare care ne-au fost alături. Mă rog la bunul Dumnezeu pentru ei, așa cum mă rog pentru Crenguța. Iubita noastră fetiță e o luptătoare, e îndrăgostită de viață. Ea a făcut tot ce i-a stat în putință să înfrunte bolile care au năpădit-o. Acum, avem iar nevoie de ajutor.

Viața micuței noastre depinde acum de acești 2.500 de euro, sumă care pentru noi este una uriașă. O mie de euro sunt medicamentele zilnice, care o țin în viață, și 1.500 de euro ne costă consultul periodic în Italia. Dacă ratăm această programare, după ce am mai pierdut una din cauza lipsei banilor, este posibil ca micuța noastră să fie exclusă din programul medical al specialiștilor italieni și atunci lucrurile ar fi extrem de grave, pentru că în România, Crenguța nu poate fi tratată. De aceea, vă implor să ne ajutați să strângem acești bani care sunt echivalentul vieții Crenguței!”, este apelul disperat pe care Alina Elvira Dobrea, mama Crenguței, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.



Cei care doresc să o ajute pe Crenguța o pot face și donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul „CRENGUȚA” sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

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