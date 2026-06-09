Pentru Crenguța-Ioana Dobrea, din comuna suceveană Pătrăuți, fiecare răsărit de soare este o victorie uriașă în fața destinului nemilos care, de ani buni, o ține captivă în vâltoarea unei acerbe lupte pentru supraviețuire. Chinuită de boli al căror nume îngrozesc – neuroblastom localizat în abdomen, o boală autoimună care îi atacă întregul sistem osos și hipoadrenalism primar (boala Addison), o afecțiune rară a glandelor suprarenale , Crenguța are din nou nevoie de ajutorul semenilor. Tratamentele zilnice care o țin în viață și controalele la care trebuie să ajungă periodic în Italia costă aproape 2.500 de euro.

Crenguța a primit lovitură după lovitură, dar a continuat să lupte pentru viața ei

Crenguța aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România se luptă de mai bine de cinci ani cu boli cumplite. Mai întâi, cancerul a „mușcat” nemilos din trupul copilei pentru ca, mai apoi, fetița să primească alte două lovituri năucitoare. La un control de rutină, programat la spitalul italian „Bambino Gesu”, din Roma – acolo unde are dosarul medical , specialiștii care se îngrijesc de sănătatea ei au descoperit că micuța suferă și de hipoadrenalism primar (n.r. – boala Addison, o afecțiune rară a glandelor suprarenale), dar și de o boală autoimună care îi poate afecta întregul sistem osos. Și acest lucru s-a întâmplat într-o perioadă în care cancerul care inițial îi atacase mai multe organe (pancreas, ficat, plămâni, intestine) era ținut sub control și speranțele fetiței într-un viitor lipsit de suferință crescuseră.

Prețul vieții Crenguței, 2.500 de euro pentru tratamente și investigații

Toate eforturile făcute în ultimii aproximativ doi ani de când aceste boli i s-au cuibărit în trup au fost zadarnice. Micuța în vârstă de 11 ani nu a reușit să se scuture de haina grea a suferinței, ci doar să supraviețuiască de la o zi la alta atacurilor dure ale acestor maladii. Acum, mica eroină trece din nou printr-o perioadă cumplită, extrem de grea a vieții, motiv pentru care are nevoie de ajutorul semenilor pentru a strânge banii necesari tratamentelor care o țin în viață.

Speranțele ei se leagă acum de cei 2.500 de euro de care are nevoie ca de aer pentru a ajunge în Italia, la controlul programat, dar și pentru a-și putea procura medicamentele care o țin în viață, tratamente recomandate de specialiștii italieni.

Viața copilei, spune mama sa, depinde de trei tipuri de tratament recomandate de specialiștii italieni

„Crenguța nu este bine, suferă enorm… Acum, problema cea mai mare nu este cancerul din abdomen (n.r. – neuroblastomul), pentru că acela este ținut sub control. Cu ajutorul lui Dumnezeu, care a lucrat prin oameni cu inimă mare, Crenguța a reușit să țină piept acestei boli. Dar boala Addison o distruge… Nu poate să alerge și să se joace cu copiii pentru că obosește rău și abia dacă mănâncă, nu ia în greutate, nu crește… O doare capul groaznic și are stări de vomă… Micuța noastră trăiește un coșmar pe care începe să-l și înțeleagă. Sunt zile la rând când, din cauza suferințelor, nici la școală nu pot să o duc, dar profesorii ne înțeleg”, spune Alina Elvira Dobrea, mama Crenguței.

Viața copilei, spune mama sa, depinde de trei tipuri de tratament recomandate de specialiștii italieni, medicamente care costă, lunar, aproximativ 1.000 de euro. Sunt pastile pe care Crenguța trebuie să le ia de trei ori pe zi, după un program extrem de riguros. În plus, o dată la câteva luni, micuța elevă în clasa a treia la Școala Gimnazială „Constantin Morariu”, din Pătrăuți trebuie să ajungă la specialiștii de la Spitalul „Banbino Gesu”, din Roma. De astă-dată, costurile pentru un asemenea consult se ridică la aproximativ 1.500 de euro.

„Vă implor să ne ajutați să strângem 2.500 de euro. Fără sprijin, suntem terminați!”

„Programarea din luna mai am pierdut-o pentru că nu am avut bani și acum așteptăm telefon din Italia pentru reprogramare. Dacă nici acum nu ajungem acolo, politica spitalului este să ne scoată din programul lor. Asta ar însemna să nu mai am unde să o tratez pe fetița noastră și să risc să o pierd… De aceea, vă implor să ne ajutați să strângem 2.500 de euro pentru tratamentele zilnice, dar și pentru acest control extrem de important pentru viața Crenguței. Orice leu ne este de folos! Mă rog zi și noapte la Dumnezeu și cred că o să reușim cu ajutorul celor cu suflet mare. Fără sprijin, suntem terminați!”, este apelul disperat pe care Alina Elvira Dobrea, mama Crenguței, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Cei care doresc să o ajute pe Crenguța o pot face și donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «CRENGUȚA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijina de 14 ani la rubrica AJUTA COPIII

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