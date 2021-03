Tensiuni în Marea Britanie, după uciderea unei tinere. Ceremonie de comemorare, marcată de confruntări cu poliția

Sute de persoane s-au adunat la Clapham Common, Londra, aproape de casa în care locuia Sarah Everard, tânăra ucisă, dar priveghiul a fost oprit de poliție, care a transmis că „oamenii sunt îngrămădiți unul în celălalt, încălcând reglementările antiepidemice. Îi îndemnăm să plece acasă”.

Au existat confruntări între ofițeri și cei prezenți, potrvit imaginilor difuzate de agențiile de presă.

„Rușine să vă fie!” s-a strigat din mulțime, după ce mai multe persoane au fost urcate într-o dubă a poliției.

Ulterior, oamenii au organziat o comemorare virtuală.

Cazul care a șocat Marea Britanie

Moartea lui Sarah Everard a atras și atenția oficialilor din țară. Premierul Boris Johnson a spus într-un mesaj pe Twitter că se va gândi „la familia și prietenii lui Sarah”, când va aprinde o lumânare în memoria ei. „Voi face tot ce pot să fac străzile din nou sigure”. Kate Middleton, ducesa de Cambridge, i-a adus și ea un omagiu tinerei.

În acest timp, femeile din Marea Britanie au spus că nu se simt în siguranță. Și asta deoarece Sarah a fost răpită de pe o stradă din Londra, pe 3 martie, după ce a plecat din apartamentul unui prieten, din sudul Londrei, pentru a se întoarce la locuința ei, aflată la aproximativ 50 de minute de mers pe jos.

Ea a fost surprinsă ultima dată de o cameră de supraveghere la ora 21:30 în acea seară. Câteva zile mai târziu, trupul ei a fost găsit la marginea unei păduri din Kent, la 78 de kilometri de locul în care Sarah Everard a fost văzută ultima oară.

Principalul suspect: un ofițer, responsabil de paza ambasadelor

Suspect de răpirea și uciderea tinerei de 33 de ani este un ofiţer de la o unitate de poliţie din Londra însărcinată cu protejarea reprezentanţelor diplomatice, a fost arestat marţi, fiind suspectat de crimă.

Mii de oameni i-au adus un omagiu tinerei, iar femeile s-au plâns că nu se simt în siguranță pe străzi

Violența împotriva femeilor, „formă de terorism intern”

Moartea britanicei Sarah Everard a determinat femeile să-și împărtășească propriile experiențe și a redeschis dezbatere publică cu privire la siguranța lor.

În timpul unui eveniment virtual găzduit de Feminiștii din Londra, Mandu Reid, liderul Partidului pentru Egalitatea Femeilor, a comparat violența împotriva femeilor și a fetelor cu „o formă de terorism intern”, în timp ce prezentatorul TV Sandi Toksvig a declarat că „moartea doamnei Everard ar trebui să fie o cotitură”.

Ministrul de interne, Priti Patel, a declarat că aproape 20.000 de persoane au răspuns în 24 de ore la o consultare cu privire la modul în care guvernul poate aborda violența împotriva femeilor.

Între timp, o pagină de strângere de fonduri creată pentru Sarah Everard a adunat donații de circa 350.000 de euro.

Foto: EPA

