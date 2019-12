De Petre Dobrescu,

Reputatul criminolog Dan Antonescu, Consilierul Inspectorului General al IGPR, a spus, în cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, că Vlădan a acționat atunci la nervi și că și-a rezolvat pe loc „problema” pe care o avea de rezolvat.

„Vorbim despre o faptă care a fost analizată de mai multe instanțe. Ultima dintre instanțe a stabilit o pedeapsă. Legislația în vigoare nu avem căderea s-o comentăm, nu pot s-o apreciez ca oportună, bună sau mai puțin bună. E lege, o aplicăm și atât. Din punct de vedere al polițistului, nu pot s-o comentez. E lege, o aplicăm și atât.

De-a lungul anilor, am avut posibilitatea să văd oameni care au comis crime cu o violență extremă, care ne-au șocat și pe noi.

Pierzându-și „obiectul muncii”, scuzați-mi cinismul, și-au revenit. Și-au ispășit pedeapsa. S-ar putea să aveam din nou de-a face cu așa ceva. Omul acesta a făcut o fixație pentru femeia aceasta.

Nu cred că ura, gelozia și toate celelalte sentimente care l-au făcut pe el să comită crima, mai există și se vor îndrepta și spre alte persoane. El s-a „răcorit” când a comis acest gest pentru care plătește acum”, a declarat Dan Antonescu.

„Recidiva în cazul pedofililor sau violatorilor este mult mai mare”

Dan Antonescu a mai adăugat că persoanele care comit crime la nervi recidivează mult mai rar față de pedofili sau violatori.

„Recidiva în cazul violatorilor, pedofililor este mult mai mare față de cei care au comis infracțiuni contra vieții. Au avut o problemă cu o persoană. Acel cineva a fost anihilat.

Au executat o pedeapsă, apoi încearcă să revină în viața socială, ca și cum și-au ispășit pedeapsa. Există în Codul Penal reabilitarea de drept sau reabilitarea la cerere, sunt aspecte procedurale care le șterg cazierul, dar pe mulți dintre ei nu-i interesează acest aspect.

Au comis o faptă și au tras ponoasele. Cu atât mai puțin ar avea de-a face cu fata, dacă este fiica casieriței ucise.

Acea casieră a încercat să-și apere o colegă. A plătit cu viața gestul ei civic. Omul era scăpat de sub control, nu mai putea fi oprit”, a mai comentat Dan Antonescu.

Cazul unei mame de polițist ucise într-un moment de furie

„Ultimul caz la care am lucrat când eram la Serviciul Omoruri din poliția Capitalei, a fost un dosar în care victima a fost mama unui polițist, care a fost omorâtă.

A fost omorâtă de soțul ei tot într-o speță similară, tot într-un divorț, cu eliminare din locuință, mă rog probleme procedurale civile.

Omul care a omorât-o n-a suportat să fie dat afară din casă și a decis s-o elimine pe viitoarea fostă nevastă.

E o problemă care nu ține cont de poziția socială, ci de reacția de moment. Și atunci, și acum la Perla au existat victime colaterale.

Fiica acelei femei, pe undeva, este îndreptățită să se teamă pentru propria viață. Nu are o motivație să se îndrepte către fiica acestei femei.

Și-au fixat o țintă, o victimă. Au ceva de rezolvat, frustrări adunate, mai ales în cazul divorțurilor. Cum adică să-și permită să divorțeze de mine? E nevasta mea, trebuie să asculte de mine! Sunt mentalități învechite.

Așa gândesc și apoi vin cu sancțiunea drastică, violență verbală, violență fizică sau la violența finală, crima. Cu altcineva nu au nicio problemă.

Omul acesta și-a înțeles duritatea pedepsei. Nu am căderea să apreciez dacă mărimea pedepsei e suficientă.

Beneficiază de prevederile legii ca orice alt om. În baza legii s-a dus în pușcărie, în baza legii poate ieși din pușcărie.

Acea femeie (n.r. – fata casieriței), poate sta liniștită. Nu cred eu că acel om a avut vreodată o problemă cu ea”, a încheiat criminalistul.

