Clipul video, intitulat „Unde am dispărut în ultimii 10 ani”, a fost postat pe pagina de Instagram a lui Antonescu și promovat doar de PSD, până la momentul redactării acestei știri.

„Ne bălăcim în conspirații. Crin e șantajabil, are datorii, are dosare, îl au ăștia la mână cu ceva. După zeci de ani în care ni s-au spus niște minciuni, e normal să ne îndoim atunci când auzim că apa e udă”, a spus Antonescu în debutul filmulețului care durează două minute.

El a adăugat că lumea nu crede mesajele autorităților și nici în presă, pentru că au tot fost acuzații că „e cumpărată”, dar românii cred în schimb „în horoscop, vrăjitori și soluții miraculoase”, care nu există.

„Știți care e adevărul? Vreți să știți de ce am plecat 10 ani și ce am făcut? Adevărul este că am plecat pentru că aveam lucruri mai importante de făcut decât politică. Să stau aproape de familie. Aveam 55 de ani când m-am retras din viața publică. Fiica mea avea 14. Nu am fugit la 34 de ani fără să am vreo datorie de familie. Am plecat pentru că eram convins că până acolo mi-a fost drumul în politică”, a subliniat Crin Antonescu.

El a explicat și de ce a decis să revină în politică: „Pentru că sunt un politician capabil să scoată țara asta din hipnoză. Sunt singurul care în ultimii 10 ani nu am stat să arunc cu noroi și să contribui la furia ta de azi față de politicieni. Am stat alături de familie, e timpul să stau alături de țară. Mă ajuți?”.

Candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale 2025 a fost validată pe 2 februarie în Congresul extraordinar al PSD, la o săptămână după ce și PNL a făcut același lucru. În acest moment, el are susţinerea oficială a PNL, UDMR şi PSD. Turul 1 al alegerilor prezidențiale va fi pe 4 mai.

