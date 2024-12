PNL agreează varianta Crin Antonescu președinte

„Categoric, este un nume foarte important în PNL, este probabil preşedintele care a condus cel mai mult PNL în ultimii 20 de ani şi este cel mai îndrăgit legitim fost preşedinte PNL activ în această viaţă politică a partidelor”, a spus Alexandru Muraru.

El a adăugat că, în discuțiile interne din partid, numele lui Crin Antonescu „s-a avansat ca fiind o propunere serioasă” cu care liberalii să meargă la negocierile din coaliția cu PSD, USR și UDMR, atunci când lucrurile vor fi dezghețate, după ce social-democrații au anunțat că se retrag din negocieri.

„Între colegii cu care vorbesc, eu şi cei mai mulţi dintre ei consideră că Crin Antonescu este, a fost şi va fi un nume foarte important în PNL”, a mai spus Muraru.

Top președinți PNL în ultimii 15 ani, după durata mandatului:

Crin Antonescu – 5 ani și două luni

Ludovic Orban – 4 ani și 3 luni

Nicolae Ciucă – 2 ani și 7 luni

Alina Gorghiu – 2 ani

Vasile Blaga – un an si 9 luni

Ce a spus Crin Antonescu despre varianta să candideze la Președinție

Pe 13 decembrie, fostul președinte al PNL din perioada 2009-2014, Crin Antonescu, a declarat la Digi24, că nu a primit nicio propunere de a candida la Președinție din partea partidului sau a coaliției, dar a adăugat că își va spune punctul de vedere, dacă se va întâmpla acest lucru.

Întrebat dacă ia în calcul să candideze la prezidențiale, Crin Antonescu a răspuns: „Nu, am spus foarte clar că de dorit nu îmi doresc. Nu am în agendă așa ceva și de luat în calcul nu am ce să iau. Pe scurt, ca să fiu foarte deschis, dacă cineva mi-ar face o propunere, aș da un răspuns cum e civilizat. Dacă cineva a întrebat ceva, voi da un răspuns. Nu vorbesc sau nu răspund, în orice caz, neîntrebat de când mă știu”.

Ciolacu a anunțat că PSD iese din negocierile pentru noul Guvern

Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi dimineață, 19 decembrie, pe Facebook, că, din cauza neînțelegerilor din coaliție, PSD iese din negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

„Nu poți să stabilești ceva concret cu oameni care una vorbesc în interior și alta vorbesc în fața presei. Nu poți face nimic cu așa-ziși parteneri cărora le e «silă» să stea la masă cu tine și care au impresia că așa se «murdăresc». PSD a suportat destul astfel de atitudini, fără să comenteze și fără să își pună poalele în cap așa cum au făcut ceilalți. Acest mod de lucru este total contraproductiv în fața oamenilor”, a transmis Marcel Ciolacu.

Decizia surprinzătoare luată de PSD a venit în pline negocieri pentru formarea viitorului Guvern, între PSD-PNL-USR-UDMR, negocieri în care se stabilise programul de guvernare și urma să se decidă împărțirea ministerelor.

PSD a ieșit din negocieri din cauza declarațiilor lui Ciprian Ciucu

La scurt timp, surse apropiate premierului Marcel Ciolacu au precizat pentru Libertatea că nemulțumirea șefului PSD a atins punctul maxim când Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, i-a acuzat la Euronews România pe social-democrați că ei „nu doreau USR la masă”, în timp ce liberalii voiau și tot Ciucu a spus, dar informal, că liberalilor le este „silă” să negocieze cu PSD și că „se murdăresc”, iar afirmațiile au ajuns la urechile lui Marcel Ciolacu.

Seara, Libertatea a scris, citând apropiații lui Ciprian Ciucu din PNL, că liderul liberal nu va mai participa la negocierile din coaliție.

Ciprian Ciucu este prim-vicepreședintele PNL, partid condus interimar de Ilie Bolojan de luna trecută, după ce Nicolae Ciucă și-a dat demisia. Tot atunci, vechea conducere a demisionat, cu excepția lui Dan Motreanu.

