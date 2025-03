Crin Antonescu este primul politician important care se delimitează de poziția oficială a României referitoare la războiul dintre Rusia și Ucraina, în contextul în care SUA au intervenit ca mediator.

Antonescu a înclinat balanța spre SUA și a spus că, deși ne ajutăm vecinii ucraineni ținând cont de conjunctură, trebuie totuși să fim pragmatici și să realizăm că partenerii noștri sunt, de fapt, americanii, iar interesul nostru este ca războiul să ia sfârșit.

„Partenerul nostru, de 35 de ani, sunt Statele Unite ale Americii. Conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin, am sprijinit și vom sprijini Ucraina. Am ajutat cu tot ce am putut, am fost buni vecini, dar repet și subliniez: partenerul nostru în această discuție este administrația Trump. Încă un an de război este prea mult pentru noi. Pragmatismul este singura opțiune”, a scris Crin Antonescu pe Facebook.

El a transmis că trebuie găsite „punţi comune” cu SUA „pentru asigurarea unei păci durabile”, iar negocierile de la Casa Albă au fost „mai mult decât ceea ce se vede în câteva minute filmate ieri”.

„Avem nevoie de pace la granițe. Acesta este interesul primordial al României”, a subliniat Antonescu.

Afirmațiile lui CTP au venit la o zi după întâlnirea dintre Trump și Zelenski, de la Washington. Discuția dintre cei doi șefi de stat, purtată în Biroul Oval, a durat zeci de minute și a fost extrem de tensionată. Donald Trump i-a transmis lui Volodimir Zelenski că trebuie să ajungă la un acord cu Rusia pentru a încheia războiul, altfel SUA vor abandona Ucraina.

„Nu ești într-o poziție bună, nu ești cel care are cărțile acum. Te joci cu viețile a milioane de oameni. Te joci cu al Treilea Război Mondial, iar ceea ce faci este lipsit de respect. Nu ai cărțile, nu ești în măsură să pui condiții”, l-a certat Trump pe Zelenski în fața presei, după ce președintele Ucrainei a spus că el nu face compromisuri cu „criminalul” rus Vladimir Putin.

În discuție a intervenit și vicepreședintele american JD Vance, care i-a ținut partea lui Trump și l-a acuzat și el pe Zelenski de „lipsă de respect”, după tot ajutorul oferit Ucrainei în cei trei ani de război cu Rusia. În același timp, ambasadoarea Ucrainei în SUA a fost surprinsă ţinându-se de cap.

În final, discuțiile privind pacea din Ucraina s-au soldat cu un eşec. Trump a spus că Zelenski nu este pregătit pentru acest lucru, iar președintele Ucrainei a plecat de la Casa Albă fără să semneze acordul pentru resurse naturale. În plus, conferința de presă a fost anulată, dar deja cei doi șefi de stat răspunseseră întrebărilor presei timp de aproape 50 de minute.

