Reacția lui Cristi Dănileț

Afirmația lui Cristi Dănileț vine după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a transmis că față de acest minor a fost instituită măsura supravegherii specializate de către Comisia pentru Protecția Copilului Timiș.

„Parchetul Timiș a dat un comunicat din presă prin care spune că minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei a fost pus sub supraveghere de către Comisia pentru Protecția Copilului. Adică a fost lăsat în grija familiei. Dacă este așa, s-a procedat nelegal. Astfel, art. 86 din Legea copilului spune că pentru fapte foarte grave – omorul cu premeditare intră, evident, în această categorie – copilul trebuie dat în plasament într-un centru specializat aflat în subordinea DGASPC”, a scris Cristi Dănileț, pe Facebook.

Ce au transmis procurorii

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a transmis, luni, că în urma cercetărilor efectuate în dosarul denumit generic „Crima de la Cenei”, în data de 22.01.2026 instanța de judecată a dispus arestarea preventivă a celor doi minori în vârstă de 15 ani, după ce aceștia au fost reținuți în prealabil de către procurorul de caz.

De asemenea, procurorii susțin că în ceea ce-l privește pe „minorul în vârstă de 13 ani, având în vedere dispozițiile art. 113 alin. 1 C. pen. (minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal) nu a putut fi luată nicio măsură preventivă, legea prezumând, în mod absolut, că acesta nu are discernământ – fundamentul răspunderii penale. Ca atare, acesta nu a putut dobândi nicio calitate (suspect, respectiv inculpat) în prezentul dosar penal”.

Din acest motiv, față de copilul de 13 ani nu a putut fi dispusă nici efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice.

„Având în vedere aceste aspecte, nici alte măsuri prevăzute de Codul penal ori de Codul de procedură penală nu au putut fi luate față de acest minor și nici nu a putut fi dispusă în cadrul dosarului penal efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, întrucât art. 184 C. proc. pen. condiționează dispunerea acestei măsuri de existența calității de suspect ori inculpat”, arată reprezentanții Parchetului, într-un comunicat.

Cu toate acestea, în cursul zilei de 22.01.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a sesizat cu privire la această situație D.G.A.S.P.C. Timiș în vederea luării măsurilor legale stipulate în Legea nr. 272/2004, aceste măsuri fiind de competența exclusivă a direcției de asistență socială și protecția copilului.

„Conform art. 84 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, pentru copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal, la propunerea direcției generale de asistență socială şi protecție copilului în a cărei unitate administrativ-teritorială se află copilul, se va lua una dintre măsurile prevăzute la art. 59 lit. a) – plasamentul şi c) – supravegherea specializată. Astfel, prin hotărârea nr. 29/22.01.2026 emisă de Comisia pentru Protecția Copilului Timiș din cadrul Consiliului Județean Timiș a fost instituită măsura supravegherii specializate față de acest minor, măsură prevăzută de art. 59 lit. c din Legea nr. 272/2004”.

Pe de altă parte, în ceea ce privește cercetările efectuate în prezentul dosar penal cu privire la cei doi inculpați minori, în vârstă de 15 ani, procurorii susțin că „acestea continuă în vederea stabilirii tuturor aspectelor privitoare la infracțiunile săvârșite, efectuându-se demersurile în vederea finalizării cu celeritate a cauzei”.

Minorul este supus unor ample evaluări cu acordul familiei

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului (DGASPC) Timiş a anunţat, luni, că minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei, dar care nu răspunde penal, este supus unor ample evaluări, atât medicale cât şi psihologice, cu acordul şi cu participarea familiei.

Specialiştii precizează că aceste demersuri durează şi că ele sunt deosebit de importante pentru a putea stabili măsuri ulterior, inclusiv includerea copilului în diferite tipuri de programe. De rezultatul evaluărilor şi de specificitatea cazului va depinde şi dacă minorul va rămâne sau nu în familie sau va fi instituţionalizat într-un centru rezidenţial.

Din datele de până acum ale anchetei, copilul de 13 ani ar fi cel care a premeditat crima, cu o lună înainte.

Ancheta a scos la iveală faptul că adolescenții de 15 ani au consumat marijuana după comiterea faptei. Analizele indică faptul că și copilul de 13 ani ar fi consumat droguri.

Oamenii dintr-un sat din Carpați s-au săturat de turiștii care „li se uită neinvitați în bucătării" și vor să fie scoși din Patrimoniul Mondial UNESCO

