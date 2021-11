Tragicul eveniment a avut loc în data de 8 noiembrie, în jurul orei 17:40. Poliția a dezvăluit weekendul trecut identitatea bărbatului ucis, Cristian Marin Pătru, un român în vârstă de 24 de ani, iar atacul a fost calificat ca fiind unul „crud”.

Trei bărbați au fost aduși în fața instanței, fiind acuzați de uciderea lui Cristian. Jaden Drake, în vârstă de 23 de ani, Fraser Chung și Igors Anderson, ambii în vârstă de 18 ani, au fost arestați preventiv și urmează să apară miercuri în fața magistraților din Chelmsford Crown Court.

Un purtător de cuvânt al poliției din Essex a declarat: „Continuăm să facem apel pentru oricine a văzut ceva sau are vreo înregistrare CCTV sau camera de bord, cu care nu am vorbit deja. Vrem în special să vorbim cu oricine se afla în zonă între orele 15:00 și 18:30 sau are filmări ale acelei perioade de timp”.

Tatăl lui Cristian a postat pe pagina de Facebook mesaje cutremurătoare: „Băiatul tatei, nu știu unde să te strig, unde să te caut! Sufletul îmi plânge! Vino acasă, Cristinel! Vino și dă-ne puterea și energia pe care o aveai întotdeauna! Vino și alină durerea ce s-a cuibărit în sufletele noastre!”.

Bărbatul postează mesaje tulburătoare aproape zilnic, plângându-și durerea: „Cristinel, băiatul tatei, a mai trecut o zi, încă o zi fără să-ți putem auzi glasul, fără să îți vedem zâmbetul. A mai trecut o zi cu durere în sufletele noastre. A mai trecut o zi de când soarele nu mai răsare și apune pentru noi. Te strigăm zi și noapte! Băiatul tatei, unde ești?”.

„Băiatul meu frumos, unde ești???? Sună-mă și spune-mi că ești bine! Băiatul lu’ tata…”, e o altă postare.

„Kristymin, băiatul tatii, au trecut două săptămâni de când sufletele noastre s-au scufundat în beznă, două săptămâni de durere, două săptămâni de coșmar continuu. Te strigăm, dar nu ne răspunzi. Durerea și suferința au pus stăpânire pe căminul în care până acum două săptămâni erau doar zâmbete și fericire. Băiatul meu frumos, vino acasă! Alungă durerea, redă-ne fericirea! Vino și șterge lacrimile ce ne-au inundat ochii!”.

Tatăl lui Cristian a declarat pentru Standard: „Cristian Marin a fost un copil energic, plin de viață, mereu zâmbitor. Niciun cuvânt nu poate exprima durerea, suferința care s-a cuibărit în sufletele noastre”.

