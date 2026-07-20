Constructorul român a atras atenția, într-un interviu publicat de Agenda Construcțiilor, că lipsa de asumare a deciziilor în etapele administrative nu doar că întârzie șantierele, dar pune în pericol și absorbția fondurilor europene, într-un mediu economic marcat de o profundă impredictibilitate.

„Principalele provocări rămân aceleași cu care sectorul se confruntă de mai mulți ani: nivelul ridicat de birocrație, deficitul de personal calificat și motivat să se implice în implementarea proiectelor, precum și lipsa asumării deciziilor în anumite etape administrative. Toți acești factori pot influența atât ritmul de absorbție a fondurilor, cât și respectarea termenelor de execuție ale proiectelor”, a precizat Cristian Erbașu.

Întrebat cum vede evoluția investițiilor în infrastructură în 2026, el a explicat că: „Investițiile în infrastructură vor continua și în acest an, chiar dacă actualul context de instabilitate politică poate influența ritmul de evoluție al unor contracte. Considerăm însă că impactul nu va fi unul dramatic, iar proiectele strategice vor continua să fie implementate. Pe termen scurt și mediu, respectiv în următorii cinci-șase ani, apreciem că economia României va beneficia în mod semnificativ de nivelul investițiilor în infrastructură”.

El a mai subliniat faptul că în afara nivelului ridicat al birocrației, instabilității și impredictibilității mediului de afaceri, precum și deficitul de resursă umană calificată, industria construcțiilor, cât și economia românească în general, se confruntă și cu o „serie de abuzuri ale autorităților”

„În sectorul construcțiilor, aceste aspecte se transformă adesea în obstacole extreme, care îngreunează implementarea proiectelor și afectează eficiența proceselor de lucru. În ultima perioadă, resimțim tot mai pregnant o serie de abuzuri ale autorităților asupra agenților economici privați, justificate de multe ori prin necesitatea protejării banului public. Chiar dacă, luate individual, aceste situații nu sunt întotdeauna de o amploare deosebită, frecvența lor ridicată generează riscuri semnificative și un grad suplimentar de incertitudine pentru mediul de afaceri”, a precizat Cristian Erbașu.

Portofoliul total de proiecte al companiei Construcții Erbașu se ridică, în prezent, la aproximativ 25 miliarde lei, acoperind perioada 2026-2030. Sunt incluse proiecte aflate în diferite stadii de implementare, din domenii precum infrastructura de transport, construcțiile civile, medicale și educaționale.

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