„Nerușinare nesfârșită” și „omul serios” de la PSD

CTP punctează pe pagina sa de Facebook contradicțiile flagrante ale liderului social-democrat, pe care Nicușor Dan îl consideră „un om serios, care are zeci de mii de oameni în spate”. Gazetarul amintește că, deși Grindeanu promitea că „este exclusă orice colaborare a PSD cu AUR”, acum moțiunea anti-Bolojan a pornit cu ambele partide la braț.

Cristian Tudor Popescu. Foto: Captură video Recorder

„Starostele PSD a promis că dacă PSD iese din guvern rupând coaliția, atunci el își dă demisia din fruntea Camerei Deputaților. În momentul de față, o întoarce unduindu-se… invocă Protocolul pe care PSD l-a călcat în picioare de nu se mai numără câte ori. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu”, subliniază gazetarul.

Acesta subliniază duplicitatea PSD în privința proiectelor majore votate în Parlament: „Știucă strigă în gura mare că SAFE, programul UE pentru înarmarea Europei și a României, este, nici mai mult, nici mai puțin decât «Șoping!». Că România pierde acceptându-l. Însă la votul din Parlament, PSD a votat pentru SAFE. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu.”

CTP speculează că bunăvoința președintelui ar putea avea o cauză pragmatică: „Poate pentru că Grindeanu tocmai a declarat că nu vrea să-l schimbe din funcție pe președinte”.

Moțiunea reprezintă o „lovitura de stat PSD-AUR” și ruperea de Occident

Analiza lui CTP merge dincolo de personajele momentului, avertizând asupra consecințelor moțiunii de cenzură, pe care o descrie drept o tentativă de a șterge „cei 36 de ani de la Revoluție” din memoria colectivă.

„Lovitura de stat PSD-AUR nu este îndreptată doar împotriva lui Bolojan. După ce am ascultat-o citită în Parlament solo voce de către AUR, cu Grindeanu dat după cireș, ținta apare cu claritate: scoaterea de facto a României din UE și compromiterea ei ca pilon al flancului Estic NATO. Întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei.”

Concluzia lui Cristian Tudor Popescu este una de o ironie amară la adresa viitoarei guvernări: „Și cine să fie premier în locul lui Bolojan? Firesc ar fi să i se propună funcția lui Viktor Orban, că tot e liber de contract.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE