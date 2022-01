Cristina Șișcanu este infectată cu COVID-19. Anunțul a fost făcut chiar de soția lui Mădălin Ionescu pe una dintre rețelele de socializare. Ea a primit rezultatul testului PCR, care a ieșit pozitiv. Pentru următoarea perioadă, Cristina Șișcanu este nevoită să stea în izolare. Până să primească rezultatul testului COVID-19, aceasta a intrat în contact cu toată familia. Din fericire, soția lui Mădălin Ionescu se simte bine și nu are simptome grave.

„Am primit rezultatul testului PCR… este pozitiv. Povestim mâine… Sunt bine”, a scris Cristina Șișcanu pe InstaStory seara trecută.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cristina Șișcanu nu își mai ducea fetița la grădiniță de teama COVID-19

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au luat decizia de a o retrage momentan pe fetița lor de la grădiniță de teama că aceasta ar putea contracta COVID-19. Micuța Petra nu mai merge la grădiniță din luna octombrie a anului trecut.

„Mă bucur că am fost foarte inspirați și nu am mai trimis-o pe Petra la grădi, nu mai știu… Cred că de aproape două săptămâni nu mai merge. Recent la ea în grupă a apărut un caz de COVID, evident, iar în felul acesta am ferit-o. Mulți dintre apropiații noștri s-au infectat cu virus adus de copii, fie de la grădiniță, fie de la școală”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe Instagram în urmă cu câteva luni.

Citeşte şi:

Detalii neștiute din căsnicia Mirelei Oprișor, Aspirina din „Las Fierbinți”, cu Mimi Brănescu. „Trebuie să știi să faci și sacrificii, să lași garda jos”

Diagnosticul primit de cei trei copii ai Mirelei Vaida. Afecțiunea de care suferă micuții: „A fost foarte greu”

Pepe, în negocieri pentru revenirea la TV. În ce emisiune ar putea apărea: „Nu am semnat contractul încă”

PARTENERI - GSP.RO De ce a rezistat doar Gigi Becali? Cum s-au scufundat, pe rând, cei mai puternici patroni din fotbalul românesc al ultimilor 20 de ani

Playtech.ro BOMBĂ! Lovitura de grație pentru Diana Șoșoacă! Senatoarea, veste halucinantă!

Observatornews.ro "Zi de zi stăm cu teamă că ne intră în case". Revoltă în Bolintin Vale, după ce un tânăr a fost omorât cu o piatră

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2022. Fecioarele au ocazia să revizuiască anumite probleme care le-au umbrit relația cu partenerul lor

Știrileprotv.ro Descoperirea făcută de gropari la deshumarea unui soldat mort de 7 ani. „Ne-am mirat toți când am deschis sicriul”

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai