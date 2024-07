Criză a apei în insulele grecești, în plin sezon turistic. „Rezervoarele noastre sunt goale”

Cel mai mare rezervor de apă de pe insula grecească Naxos a secat, fiind util doar broaştelor ţestoase care navighează în apele sale puţin adânci şi noroioase. În aval, apa de mare s-a infiltrat în canalele de irigaţii goale, afectând recolta de cartofi preţioasă a insulei.

