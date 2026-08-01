„O astfel de atitudine, motivată de prejudecăţi, informaţii false, ignoranţă sau interese politice, nu numai că este contrară dreptului european, dreptului umanitar şi principiilor de solidaritate care ne unesc, dar este, de asemenea, în contradicţie cu interesele pe termen lung ale Europei”, scrie Pedro Sanchez într-o scrisoare adresată şefilor instituţiilor europene.

Tensiuni diplomatice între Spania și Italia

Liderul socialist spaniol condamnă astfel atitudinea politicienilor de dreapta și de extremă-dreapta din Europa, care au încercat să exploateze politic imaginile nefirești din Ceuta. Italia, condusă de un guvern cu elemente de dreapta și extremă-dreapta, a încercat să se plaseze în fruntea criticilor la adresa politicilor Guvernului spaniol și a mers până în punctul în care a suspendat acordul Schengen cu Spania pentru călătoriile cu avionul și vaporul.

Italia a luat această măsură vineri seara, deși Spania returnase aproape toți imigranții în Maroc. Prin urmare, Guvernul spaniol a denunțat o decizie „demagogică” și l-a convocat pe ambasadorul Italiei la Madrid.

Val masiv și brusc de imigranți generat de zvonuri

În decurs de două – trei zile, aproximativ 60.000 de imigranţi ilegali au năvălit pur și simplu pe mare sau pe la frontiera terestră în exclava spaniolă Ceuta, situată pe coasta africană și înconjurată de Maroc. Majoritatea persoanelor intervievate de AFP mărturisesc că au renunțat la tot și au venit în grabă la Ceuta după ce au auzit un zvon că granița a fost deschisă.

„Un prieten m-a sunat şi mi-a spus că graniţa era deschisă”, a declarat pentru AFP Soufiane, un marocan de 42 de ani, care a ajuns la Ceuta înotând „trei, cinci minute”, în speranţa de a ajunge la Madrid.

Potrivit lui, afluxul masiv de migranţi din ultimele zile arată „că toată lumea vrea să «urce» (în Spania – n.r.) şi îşi doreşte un viitor mai bun, pe care nu îl au în Maroc”.

Guvernul spaniol dă vina pe „mafia traficului de persoane”

Nu se știe deoacamdată cine a lansat zvonul. Unii suspectează autoritățile marocane, în timp ce Pedro Sanchez dă vină pe „mafia traficului de persoane”, care ar fi interpretat tendențios o decizie a Curții Supreme spaniole potrivit căreia imigranții ilegali care vin pe mare nu pot fi returnați. Și totuși, acest asalt s-a produs la câteva săptămâni bune de la emiterea deciziei și la doar câteva zile de la o vizită a lui Pedro Sanchez în Algeria, rivalul regional al Marocului.

În plus, Marocul revendică exclavele spaniole Ceuta și Melilla și solicită de mai mult timp Madridului să le cedeze. Guvernul de la Madrid respinge categoric orice pretenție din partea Marocului și reamintește că Ceuta, de exemplu, este teritoriu spaniol încă din secolul al XVI-lea.

În afară de impasibilitatea poliției marocane în fața camioanelor cu imigranți aduși la graniță, nu există dovezi despre o eventuală implicare a Marocului. De altfel, Uniunea Europeană și Spania au semnalat o „colaborare strânsă” a Marocului în gestionarea acestei crize.

67 de imigranți au murit în speranța unei vieți mai bune în Europa

Cel puţin 67 de imigranţi au murit în timp ce încercau să intre în Ceuta. Potrivit autorităților spaniole, majoritatea imigranților ilegali au fost returnați deja peste graniță, iar autoritățile marocane ar fi blocat sosirea altor mulțimi la graniță.

„În mai puţin de 48 de ore, situaţia din Ceuta s-a schimbat complet, iar revenirea la normal este în curs”, a declarat ministrul de interne Fernando Grande-Marlaska în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Ceuta.

22 de țări au cerut o „videoconferință de urgență”

Pe de altă parte, Italia și alte 21 de state membre UE au cerut de asemenea organizarea unei „videoconferințe de urgență” a miniștrilor de interne pe tema crizei din Ceuta.

„Nu ne putem permite ca trecerile masive și necontrolate, instrumentalizarea migrațiilor sau alte amenințări hibride să dea impresia că este posibil să intri ilegal în Uniunea Europeană. Și ca o intrare ilegală să se poată transforma apoi într-o ședere legală”, afirmă cei 22 de semnatari ai scrisorii inițiate de premierul italian Giorgia Meloni.

„Evenimentele din ultimele zile cer un răspuns european imediat și coordonat”, subliniază semnatarii acestei scrisori adresate președinției irlandeze a Consiliului UE, președintelui Consiliului European, Antonio Costa și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Scrisoarea menționează totodată că „miniștrii ar trebui, în special, să analizeze posibilitatea de a întări sprijinul Frontex, precum și eficiența cooperării Uniunii Europene cu Marocul”.

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