Teoria lui Alan Greenspan despre lenjeria intimă

Alan Greenspan, fost președinte al Rezervei Federale americane, a sugerat că vânzările de lenjerie intimă pentru bărbați sunt invers proporționale cu anxietatea economică. Conform acestei teorii, bărbații consideră lenjeria intimă un lux, nu o necesitate, și reduc achizițiile în perioade dificile.

Alți indicatori neconvenționali

În perioadele de recesiune, se observă o creștere a cererii pentru:

Ruj

Laxative

Tăiței instant

Haine second-hand

Filme de groază

Sticle mici de alcool

În schimb, scad vânzările de:

Șampanie

Cutii de carton

Prosecco, lambursco, cava şi şampanie

Comportamentul consumatorilor se schimbă

În perioada premergătoare crizei economice, oamenii tind să:

Folosească mai mult bibliotecile publice

Cumpere produse generice

Cheltuiască mai puțin la restaurante

Renunțe la vopsirea părului și curățarea chimică a hainelor

Validitatea indicatorilor neconvenționali

Deși par neobișnuiți, unii dintre acești indicatori s-au dovedit utili. The Atlantic menționează că „creșterea cererilor de admitere la facultățile de drept, scăderea cererii de cutii de carton și utilizarea crescută a bibliotecilor și produselor generice” au fost validate ca semnale relevante despre starea economiei.

Cină la restaurant. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta.

Limitele interpretării

Totuși, extrapolarea comportamentului individual la scară largă poate duce la concluzii eronate. Modul în care oamenii își cheltuiesc banii este personal și influențat de factori complecși. De exemplu, un studiu Nielsen din 2008 a arătat că bomboanele sunt rezistente la recesiune, în timp ce băuturile răcoritoare sunt printre cele mai afectate produse.

Ce știm cu certitudine

Joanne Hsu, care conduce programul de sondaje privind sentimentul consumatorilor la Universitatea din Michigan, explică: „În general, cu cât oamenii simt că au mai puțini bani, cu atât este mai probabil să renunțe la cheltuielile mari și să înlocuiască produsele cu alternative mai ieftine și de calitate inferioară.”

Acest lucru se reflectă în creșterea cu 14,5% a vânzărilor de Hamburger Helper și scăderea vânzărilor de produse de lux.

Indicatorii de recesiune ca fenomen cultural

În prezent, se observă o creștere a discuțiilor despre recesiune și indicatorii acesteia. Oamenii vorbesc despre „muzică pop de recesiune”, „păr blond de recesiune” și „manichiură de recesiune”. The Atlantic notează că „indicatorul de recesiune a trecut rapid de la o curiozitate economică la un meme absurd”.

Anxietatea economică a oamenilor

Deși mulți dintre acești indicatori neconvenționali nu au fost validați științific, ei reflectă anxietatea economică a oamenilor. Potrivit The Atlantic, „poate că indicatorul suprem al recesiunii este cât de mult vorbesc oamenii despre indicatorii de recesiune”. Acești indicatori oferă o iluzie de control și reduc complexitatea economiei la ceva tangibil, precum un tub de ruj.

În final, indiferent de indicatori, realitatea economică se resimte în viața de zi cu zi a oamenilor. Cum spune The Atlantic, „la un moment dat, faptul că oamenii renunță la lucrurile pe care și le doresc cu adevărat pentru că nu și le permit este un indicator suficient.”