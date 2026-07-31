În condițiile în care Italia nu are frontieră terestră cu Spania, măsura va afecta persoanele care călătoresc cu avionul sau cu vaporul între cele două ţări și care vor fi nevoite să prezinte un act de identitate.

Agenţia de presă ANSA scrie că Ministerul italian de Interne „a dispus închiderea frontierelor maritime şi aeriene cu Spania”. „Decizia a fost luată în urma analizei celor mai recente informaţii de către Comitetul pentru imigraţie şi securitate la frontieră”, prezidat de ministrul Matteo Piantedosi.

Matteo Piantedosi nu a precizat durata aplicării acestor controale, deși autoritățile spaniole au returnat în Maroc aproape toți imigranții sosiți ilegal în ultimele zile în Ceuta.

Pe de altă parte, Ministerul italian de Interne al Italiei a anunțat într-un comunicat că a convenit cu Parisul să înăsprească controalele la frontiera comună.

Italia a fost prima țară care a cerut joi suspendarea Spaniei din spațiul Schengen în timp ce Ceuta era asaltată pe mare și la frontiera terestră de zeci de mii de imigranți.

Finlanda, Danemarca și Cehia au sprijinit imediat această idee. Șefa Guvernului danez Mette Frederiksen a declarat că ea și omoloaga sa italiană Giorgia Meloni vor „reuni liderii europeni pentru a discuta situația”.

Totuși, suspendarea Spaniei din spațiul Schengen nu este posibilă, deoarece un astfel de scenariu nu este prevăzut în tratatele UE și nu ar fi acceptat nici de Comisia Europeană, subliniază AFP.

Circa 60.000 de imigranți ilegali au pătruns în Ceuta pe mare sau asaltând frontiera terestră. Autoritățile spaniole au intervenit prompt și au returnat deja 48.300 de imigranți ilegali până vineri la ora locală 18:00.

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