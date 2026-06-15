Cum am ajuns aici și cine sunt actorii?

Pe 23 aprilie, PSD și-a pus miniștrii să-și dea demisia. Un gest pe care Sorin Grindeanu și conducerea PSD îl vedeau ca o mișcare prin Ilie Bolojan era forțat să să ceară un vot de încredere în Parlament. O primă mutare greșită.

Ilie Bolojan nu a mers în parlament – așa că PSD s-a aliat oficial cu AUR pentru moțiunea de cenzură. Care a trecut pe 5 mai, cu un număr record de voturi. Ilie Bolojan a rămas în continuare, ca premier demis, în fruntea Guvernului. Pe 5 mai a fost si prima încercare de puci intern la PNL. Susținătorii rămânerii la guvernare și opozanții lui Bolojan au dorit o revoltă generală, dar au reușit doar să-i întărească puterea lui Ilie Bolojan. Cu un PNL încă pe picioare, șeful statului a făcut un singur rând de negocieri formale cu partidele parlamentare, după cum îi cere Constituția.

Pe 4 iunie, Nicușor Dan a desemnat un premier pe care l-a numit independent, pe Eugen Tomac. Numai că Tomac doar independent nu era: premierul desemnat era șeful unui partid care a ratat Parlamentul, pentru că a luat 2% la alegeri. Eugen Tomac nu a reușit să convingă prea multe partide. PNL a rămas pe poziție și a spus că nu votează niciun partid în care vede influența PSD. USR a fost pe aceeași linie cu PNL. UDMR a fost, la rândul ei, tranșantă.

PSD a fost singurul care a dat impresia că va fi alături de Tomac. Era și în interesul social democraților, după ce Nicușor Dan i-a păsuit și nu l-a încredințat pe Sorin Grindeanu să formeze noul executiv. Așa am ajuns la o schimbare de plan în ziua când Tomac ar fi trebuit să depună programul de guvernare.

Surpriza a venit de la vârful puterii.

Duminică dimineață, Nicușor Dan a hotărât să-l retragă pe Tomac. Mai mult, a desemnat premier un liberal fără a consulta partidul, ceea ce a dus la declanșarea unui război între Nicușor Dan si Ilie Bolojan.

Toți ochii sunt acum pe Adrian Veștea

Premierul desemnat este acum văzut ca omul care poate atrage peste cele 233 de voturi necesare pentru a fi învestit. Însă Veștea mai are un hop: ședința PNL de luni seară, care s-ar putea să-i aducă excluderea.

In definitiv, planul Veștea-premier trebui concretizat cu echipa de miniștri și program până miercurea viitoare, pe 24 iunie.

Negocierile parlamentare sunt în desfășurare, iar viitorul politic este incert, așa că rămâneți alături de Libertatea pentru cele mai noi analize și evoluții ale crizei politice.

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