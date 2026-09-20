Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini în fiecare clasă și pregătește noi interdicții în școli

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat duminică, în cadrul reuniunii organizației de tineret a partidului Frații Italiei, noi măsuri pentru școli, inclusiv interzicerea acoperirii feței și limitarea numărului de elevi străini dintr-o clasă, relatează Reuters.

„În curând va fi prezentată în Consiliul de Miniștri o măsură care va stabili prin lege un număr maxim de elevi străini într-o clasă. De asemenea, aceasta le va cere părinților elevilor străini care întâmpină dificultăți serioase de integrare în sistemul școlar să învețe limba italiană și va interzice burqa și niqab în școli”, a declarat Meloni.

Premierul a subliniat că scopul inițiativei este de a sprijini integrarea elevilor străini, care devine dificilă atunci când sunt prea mulți copii ce nu cunosc limba italiană. „Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înțelege italiana, probabil va putea învăța rapid limba și se va integra cu ajutorul colegilor și profesorilor. Dar dacă numărul copiilor care nu înțeleg limba devine mare sau chiar majoritar, aceasta nu mai este integrare, ci neglijență”, a explicat ea.

Conform datelor oferite de Fondazione ISMU, elevii fără cetățenie italiană reprezintă 11,6% din totalul celor înscriși în școlile din Italia, ceea ce înseamnă aproape 12 din fiecare 100 de elevi. Această proporție reflectă provocările unui sistem educațional care trebuie să răspundă nevoilor unei populații tot mai diverse.

Meloni a susținut, de asemenea, interdicția asupra purtării burqa și niqab în școli, afirmând că este important ca fețele să fie vizibile în spațiile de învățământ. „La școală trebuie să mergi cu fața descoperită, iar în Italia nimeni, în numele unei tradiții reale sau presupuse, nu poate decide că o tânără trebuie să se ascundă”, a adăugat premierul.