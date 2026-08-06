Fidel, crocodilul cubanez care a împlinit 40 de ani

„Astăzi, Grădina Zoologică din Almaty sărbătorește un eveniment special. Crocodilul cubanez Fidel își sărbătorește cea de-a 40-a aniversare”, a transmis Primăria fostei capitale kazahe.

Fidel, un exemplar impresionant de Crocodylus rhombifer, s-a născut în 1986 și a fost transferat la Almaty în 2001 de la Grădina Zoologică din Riga, Letonia, unde trăise mai mulți ani. Reptila, care măsoară aproape patru metri lungime, este considerată una dintre atracțiile principale ale grădinii zoologice. „O vedetă de ziua de naștere atât de impresionantă ca aceasta nu putea primi un tort tradițional”, au declarat reprezentanții grădinii zoologice.

Fidel este numit după liderul cubanez Fidel Castro, iar acest detaliu atrage curiozitatea vizitatorilor. Crocodilul se hrănește doar o dată pe săptămână, fiecare masă devenind un eveniment pentru public. În fiecare marți, între orele 14.00 și 15.00, el primește porția de hrană preferată, un spectacol care atrage un număr mare de spectatori, dornici să observe această scenă unică.

O specie pe cale de dispariție, protejată la nivel internațional

Crocodilul cubanez este cunoscut pentru inteligența sa, având abilitatea rară de a recunoaște semnale și de a răspunde la comenzi specifice. Cu toate acestea, specia sa se confruntă cu pericole majore în habitatul natural. Potrivit Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), crocodilul cubanez este clasificat drept specie pe cale de dispariție critică, cu o populație estimată la doar aproximativ 3.000 de exemplare sălbatice, concentrate în principal în Mlaștina Zapata din Matanzas și în Mlaștina Lanier de pe Insula Tineretului. Printre amenințările care pun în pericol această specie se numără pierderea habitatului, braconajul și hibridizarea cu crocodilul american. De asemenea, specia este protejată de Anexa I a Convenției privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție (CITES), ceea ce interzice comerțul internațional cu acești crocodili.

Fidel nu este singurul crocodil cubanez captiv care a atras atenția de-a lungul timpului. În 2025, cazul lui Kuzya, un crocodil cubanez ținut timp de trei decenii într-un magazin de instalații sanitare din Novosibirsk, Rusia, a generat controverse. Proprietarul său a fost forțat să-l predea unui centru specializat după ce Rusia a adoptat o lege care interzice deținerea animalelor sălbatice ca animale de companie.

Grădina Zoologică din Almaty, fondată în 1937, este cea mai veche din Kazahstan și consideră prezența lui Fidel o adevărată onoare. Acesta nu doar că este cel mai vechi locatar al parcului, dar este și un simbol al instituției. Iar pentru cei care doresc să-i transmită urări de ziua sa, grădina zoologică a lansat o invitație publicului să lase mesaje de felicitare, promițând că toate vor ajunge la sărbătorit.