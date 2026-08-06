Polițiștii au stabilit că șoferul, un tânăr de 20 de ani, a virat la stânga fără să se asigure suficient, moment în care autoturismul a intrat în coliziune cu motocicleta.

„Din primele verificări, s-a constatat că un tânăr de 20 de ani din localitatea Plopeni, oraş Salcea, jud. Suceava, a condus autoturismul pe strada Cuza Vodă din municipiul Suceava, din direcţia Salcea către cartierul Burdujeni, a efectuat viraj stânga fără a se asigura suficient la schimbarea direcţiei de mers, moment în care a intrat în impact cu motocicleta condusă de către un bărbat de 23 de ani din municipiul Suceava, care se deplasa pe aceeaşi direcţie şi era în depăşirea mai multor vehicule”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, potrivit News.

În urma impactului, motociclistul a fost grav rănit și transportat la spital.

„Din păcate, în jurul orei 21:30, Spitalul Judeţean Suceava a informat IPJ Suceava cu privire la decesul motociclistului. Acesta nu a putut fi testat la momentul accidentului cu aparatul etilotest, însă i-au fost recoltate probe biologice de sânge”, a precizat IPJ.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit și alte nereguli. Motociclistul nu deținea permis de conducere corespunzător categoriei pentru vehiculul pe care îl conducea.

De asemenea, motocicleta nu era înmatriculată și avea montat un număr fals.

Polițiștii au deschis un dosar penal. Ancheta vizează infracțiuni precum ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat sau cu număr fals.