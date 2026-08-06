Telescopul din Chile a detectat urmele impactului

Dovezile au fost obținute cu ajutorul unui telescop din Chile, care a detectat un nor de praf și resturi produs în urma coliziunii.

Impactul ar fi creat un crater pe suprafața Lunii, pe care NASA și alte agenții spațiale intenționează să îl studieze.

Oamenii de știință estimaseră că treapta superioară a rachetei Falcon 9, care avea dimensiunea aproximativă a unui autobuz, urma să lovească Luna miercuri, în jurul orei 06:35 GMT (09:35, ora României).

Predicția s-a confirmat. Telescopul foarte mare al Observatorului European Austral (ESO), aflat în Chile, a surprins dovezi ale impactului: „a detectat linii spectrale”, a anunțat Observatorul într-o postare pe rețelele sociale.

O treaptă a unei rachete SpaceX s-a prăbușit pe Lună în locul indicat de săgeată Sursa foto: Facebook/ESO Astronomy// Bill Gray

Specialiștii au identificat în norul de praf „amprente chimice” de sodiu și litiu. Norul rezultat în urma impactului a putut fi observat timp de aproximativ cinci până la zece minute.

„Sodiul provine probabil din solul lunar, în timp ce litiul ar putea proveni de la rachetă însăşi”, a precizat ESO.

Benjamin Fernando, cercetător la Laboratorul Național Los Alamos din New Mexico și autorul principal al unui studiu dedicat acestei coliziuni, a confirmat pentru AFP că impactul a avut loc.

Racheta s-a izbit de Lună cu 8.690 km/h

Potrivit estimărilor cercetătorilor, treapta superioară a rachetei cântărea aproximativ patru tone, în condițiile în care tot combustibilul fusese consumat.

Aceasta a lovit suprafața Lunii cu o viteză estimată la 8.690 km/h, în apropierea craterului Einstein, în emisfera nordică a satelitului natural al Pământului.

NASA intenționează să fotografieze locul impactului cu ajutorul sondei spațiale Lunar Reconnaissance Orbiter. Și Coreea de Sud, prin sonda Pathfinder Lunar Orbiter, ar urma să încerce să surprindă imagini ale zonei.

Primele informații și imagini ar putea fi disponibile însă abia după câteva zile.

NASA: „Niciun pericol pentru Pământ”

Înainte de impact, NASA a precizat că evenimentul nu reprezintă un risc pentru planeta noastră.

„Oamenii de ştiinţă de la NASA intenţionează să colecteze date lunare referitoare la acest eveniment pentru a perfecţiona tehnicile de urmărire a obiectelor din spaţiu”, a precizat agenția americană.

Impactul este considerat important pentru cercetători deoarece poate oferi date despre modul în care se formează norii de praf în urma coliziunilor și despre riscurile reprezentate de deșeurile spațiale artificiale.

Cum a ajuns o rachetă SpaceX pe traiectoria Lunii

Racheta Falcon 9 a fost lansată în ianuarie 2025, având la bord două module de aselenizare.

Propulsorul rachetei s-a întors pe Pământ, însă treapta superioară a rămas în spațiu după ce și-a încheiat misiunea. Aceasta a fost considerată ulterior un deșeu spațial.

„O combinaţie de activitate solară şi forţe gravitaţionale l-a plasat în cele din urmă pe o traiectorie către Lună”, în ciuda precauțiilor luate de SpaceX, a afirmat Julianna Scheiman, reprezentantă a companiei, în cadrul unei conferințe de presă a NASA.

Impacturile obiectelor artificiale pe Lună sunt rare. Satelitul natural al Pământului este însă lovit în mod regulat de meteori și alte obiecte spațiale.

NASA a provocat în mod intenționat astfel de impacturi în anii 1970, în cadrul programului Apollo, pentru a obține date seismice.

Deșeurile spațiale, o problemă tot mai mare

Evenimentul readuce în atenție problema deșeurilor spațiale. Potrivit Agenției Spațiale Europene, peste 46.000 de resturi spațiale, cu o greutate totală de aproximativ 17.000 de tone, se află în prezent pe orbită.

Experții avertizează că acumularea excesivă de obiecte în jurul Pământului ar putea favoriza o reacție în lanț în urma coliziunilor dintre acestea. Fenomenul este cunoscut sub numele de „sindromul Kessler”.