Bicicletele au fost găsite într-o autoutilitară care intra în România din Ungaria. Potrivit verificărilor, acestea figurează ca bunuri căutate pentru confiscare, în urma unei alerte introduse de autoritățile din Austria.

Controlul a avut loc la data de 3 august 2026, pe autostrada A3, pe sensul Ungaria-România.

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș desfășurau controale aleatorii și nesistematice pe autostrada A3.

Mai multe biciclete electrice intr-o dubaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

În timpul verificărilor, oamenii legii au oprit o autoutilitară înmatriculată în România, condusă de un cetățean român în vârstă de 37 de ani.

În compartimentul destinat transportului de marfă au fost găsite opt biciclete electrice.

Șoferul nu a putut prezenta documente care să dovedească proveniența bicicletelor. Polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare pentru stabilirea provenienței bunurilor.

În urma acestora, s-a constatat că bicicletele figurează ca bunuri căutate pentru confiscare, în baza unei alerte introduse de autoritățile din Austria.

Cele opt biciclete electrice, estimate la o valoare totală de aproximativ 20.000 de euro, au fost ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor.

Șoferul autoutilitarei a fost condus la sediul instituției pentru verificări suplimentare.

În acest caz, polițiștii de frontieră au început cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

„Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.”, a transmis Poliția de Frontieră.

Săptămâna trecută, Poliția de Frontieră a confiscat o mașină în localitatea Valea lui Mihai, căutată în Polonia și una la Porțile de Fier I.

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