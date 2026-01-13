751 de posturi vacante, 15% din total

Apelul vine pe fondul unui deficit critic de personal în sistemul judiciar, afectând grav actul de justiţie, potrivit unui comunicat transmis marţi de CSM.

CSM subliniază că în prezent sunt vacante 751 de posturi de judecător din totalul de 5.070, ceea ce reprezintă un deficit de aproximativ 15%. În unele instanţe, funcţionează efectiv doar unul până la trei magistraţi, deşi schema aprobată prevede patru-cinci posturi. „Buna funcţionare a justiţiei în vederea realizării unui act de justiţie de calitate este grav afectată, în detrimentul cetăţenilor”, precizează comunicatul.

Reprezentanţii CSM atrag atenţia că volumul de activitate al instanţelor din România este cel mai mare din Uniunea Europeană. În 2025, instanţele au gestionat aproximativ 3,6 milioane de dosare, în condiţiile unui deficit de judecători de circa 20% pe tot parcursul anului. „Trebuie conştientizat că potrivit statisticii întocmite de Consiliu, în România, 49 de judecătorii funcţionează în sistem de avarie, încărcătura pe judecător fiind în cazul multora dintre acestea peste încărcătura medie la nivel naţional”, se arată în comunicat.

CSM avertizează că legislaţia care blochează organizarea concursurilor de admitere în magistratură amplifică lipsa de resurse umane în instanţe. „Adoptarea imediată a acestor măsuri se impune cu atât mai mult în contextul actual din sistemul judiciar, caracterizat de creşterea exponenţială a volumului de activitate, aspecte ignorate de puterea executivă, deşi Consiliul a semnalat public de mai multe ori situaţia resurselor umane şi a solicitat implementarea de măsuri legislative pentru ocuparea posturilor vacante”, subliniază CSM.

CSM dă vina pe presă pentru „plecări voluntare din sistem”

Pe lângă deficitul de personal, sistemul judiciar se confruntă cu instabilitatea statutului magistratului şi atacuri repetate la adresa corpului profesional, inclusiv din partea reprezentanţilor mass-media, spune CSM. Aceste presiuni contribuie la plecări voluntare din sistem, adâncind criza de resurse umane. Într-un documentar de 2 ore publicat în luna decembrie 2025, Recorder arăta mai multe probleme cu care se confruntă sistemul juridic din România.

„Secţia pentru judecători solicită Guvernului României să îşi asume măsuri legislative concrete pentru a crea cadrul legal necesar acoperirii deficitului de judecători, întrucât pentru buna funcţionare a societăţii româneşti este esenţială eficientizarea activităţii instanţelor de judecată, prin prioritizarea componentei de resurse umane”.

CSM consideră că deficitul de judecători are consecinţe directe şi grave asupra dreptului constituţional al cetăţenilor de a avea acces la justiţie într-un termen rezonabil. Judecătoriile cu cel mai mare deficit funcţionează cu mult sub capacitatea necesară, afectând durata şi eficienţa proceselor.

Reprezentanţii Consiliului cer Guvernului să urmeze exemplul altor sectoare, precum sănătatea şi educaţia, unde au fost adoptate măsuri pentru ocuparea posturilor vacante, având în vedere importanţa socială a actului de justiţie.

