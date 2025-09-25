CTP: „Vor fi trădători de țară pe bani”

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, CTP afirmă că Moscova cheltuie „sute de milioane de dolari” pentru a cumpăra voturi în Republica Moldova, ceea ce arată cât de mare este interesul Kremlinului pentru controlul acestei țări.

„Rusia atacă la baionetă Republica Moldova cu sute de milioane de dolari ca să cumpere voturi. Mărimea investiției arată cât de mult își dorește Putin să ocupe Moldova. Dar, măcar, duminică lucrurile vor fi clare: nu știu câți vor vota partidele pro-ruse, însă mulți dintre ei vor fi trădători de țară pe bani.”, a scris el, referindu-se la alegătorii care ar putea sprijini partidele apropiate de Rusia.

România, „caz mai ieftin” pentru Rusia

În comparație, gazetarul susține că în România influența rusească a costat mult mai puțin, fiind suficientă manipularea prin rețelele sociale, în special TikTok.

„România s-a dovedit a fi mai ieftină pentru ruși, nu a fost nevoie decât de prostirea românilor cu Tik-Tok-ul ca să-l voteze pe celavecul lor, Dumnezeilă. Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj!”, a notat jurnalistul, dezamăgit de felul în care renunțăm la ceva de valoare fără să primim nimic în schimb, aproape pe gratis, probabil din nepăsare sau prostie.

Moldova între Europa și Rusia: miza alegerilor de duminică

Republica Moldova se pregătește de un scrutin crucial, cu alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Autoritățile de la Chișinău au acuzat în repetate rânduri Rusia că încearcă să destabilizeze țara prin finanțări ilegale, campanii de dezinformare și presiuni economice.

Și asta mai ales după ce sprijinul Washingtonului în a respinge atacurile cibernetice, dezinformarea și alte forme de interferență a scăzut în ultima perioadă, cu ărecîdere după ce a fost desființată agenția de dezvoltare USAID

Președinta Maia Sandu și guvernul pro-european au avertizat că Moscova vrea să readucă Moldova în sfera sa de influență. De cealaltă parte, partidele pro-ruse se bazează pe nemulțumirile sociale și pe resursele financiare venite din exterior. Un sondaj publicat luni, 22 septembre, arată o oarecare egalitate între partidul de guvernământ pro-european și un bloc pro-rus.

În ultima perioadă, Centrul Național Anticorupție (CNA) din Republica Moldova a desfășurat sute de percheziții în cadrul unei anchete cu privire fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.

