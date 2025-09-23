Potrivit unui comunicat emis de CNA, perchezițiile de marți au loc în orașul Bălți în cadrul unei anchete care vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare prevăzute să obă loc duminică, 28 septembrie.

Bani proveniți de la o grupare criminală din Rusia

Probele strânse de CNA arată că fondurile folosite în acțiunile ilegale provin de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin intermediul unor conturi de criptomonede.

„Acestea au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au reușit să identifice livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei, realizate în mod criptic netransparent”, a anunțat CNA.

Perchezițiile s-au soldat cu confiscare a peste 800 de mii de lei (peste 40.000 de euro) din suma totală de 9.000.000 de lei moldovenești (458.000 de euro), documente de contabilitate paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.

Totodată, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore.

„Acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar alte detalii vor fi oferite pe măsura avansării investigațiilor”, a transmis CNA

74 de suspecți de organizarea unor tulburări în masă au fost reținuți luni

Luni, 74 de persoane au fost reținute în Republica Moldova, în urma a 250 de percheziții desfășurate în cadrul unei cauze penale care a vizat pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă.

Perchezițiile de luni au vizat conducători de filiale al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de fostul președinte pro-rus Igor Dodon.

PSRM candidează în alegerile parlamentare într-o alianță de stânga și pro-rusă formată împreună cu Partidul Comuniștilor, Partidul Viitorul Moldovei și Partidul Inima Moldovei. Alianța, denumită Blocul Electoral Patriotic, a fost înființată după o întâlnire la Moscova între Igor Dodon (PSRM), fostul prim-ministru Vasile Tarlev (Partidul Viitorul Moldovei) și fosta bașcană a Găgăuziei Irina Vlah (Partidul Inima Moldovei).

Investigațiile de presă scot la iveală un amestec de amploare al Rusiei

Implicarea Rusiei în alegerile din Rep. Moldova este una de amploare, după cum arată investigații efectuate sub acoperie de unele publicații de peste Prut. O investigație publicată luni de NordNews, o publicație din orașul Bălți, deconspiră o rețea ce implică oficiali ruși de rang înalt, consultanți politici pro-Kremlin și activiști politici locali cu rol de recrutare, iar facilitatorul acestor operațiuni este ONG-ul Evrazia, condus de oligarhul Ilan Șor, care a fugit la Moscova pentru a scăpa de o condamnare la 15 ani de închisoare în dosarul „Furtul miliardului”.

