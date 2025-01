Tramvaie pot fi vazute in timpul declaratiei de presa sustinuta de Primarul general al Capitalei cu privire la incheierii lucrarilor incepute cu zece ani in urma la parcarea supraterana pentru masini si terminalul multimodal pentru transportul in comun din cartierul Pantelimon, joi, 29 iulie 2021, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO