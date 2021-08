Culisele anchetei în cazul fetiței bătute și violate, la Brăila. Cum a fost posibil ca doi bărbați să fie arestați „din greșeală”

În noaptea de 24 noiembrie 2019, Poliția din Brăila a intrat în alertă după ce cadrele medicale ale Spitalului Județean de Urgență au sesizat că o fetiță de 10 ani a ajuns în stare gravă în unitatea de primiri urgențe, prezentând leziuni genitale și anale severe, indicând că a fost victima unui abuz sexual. Fetița, aflată în stare de șoc, fusese adusă la spital de familie care o căutase disperată prin oraș timp de câteva ore.

În seara de 24 noiembrie, în jurul orei 18.30, Ana* împreună cu sora ei au mers în vizită la bunica lor. La reîntoarcerea spre casă, în jurul orei 19.30, cele două surori s-au oprit în fața unui magazin, unde s-au întâlnit cu fratele lor care se afla în compania unor amici. Cele două fete au mai zăbovit puțin, iar la un moment dat, în jurul orei 20.00, sora mai mare a constatat că Ana nu se mai află în zonă.

Timp de o oră și jumătate a încercat să dea de urma surorii mai mici, însă Ana era de negăsit. Speriată, pentru că afară se întunecase, și-a sunat mama, care se afla la serviciu, și a anunțat-o că Ana dispăruse. Femeia s-a învoit de la locul de muncă și a venit în zona unde dispăruse fetița cea mică. Alături de ceilalți doi copii și alți apropiați au început să o caute pe fetiță prin împrejurimi, fiind împărțiți în grupuri.

În jurul orelor 23, copila de 10 ani și-a făcut apariția în aceeași zonă din care dispăruse. Era speriată, cu urme de lovituri pe față, cu buza spartă, și se deplasa cu greutate. La întrebările celor din jur, i-a anunțat că fusese bătută și violată. Îngrozită, mama și-a dus fetița la spital.

Din primele discuții purtate cu polițiștii, copila le-a spus că în timp ce se afla în zona magazinului non-stop din cartierul Vidin, a fost abordată de un bărbat, amenințată cu moartea pentru a-l însoți, dusă într-o zonă din câmp unde a fost violată, apoi într-o casă situată tot în câmp, unde a fost din nou violată.

Au fost alertat toate echipajele de poliție aflate în patrulare pe străzile din municipiul Brăila.

Doi polițiști, care erau în serviciu de patrulare în zona cartierului Vidin, s-au deplasat la magazinul de unde fusese luată Ana și au analizat camerele de supraveghere. Astfel, au observat pe imagini cum, la un moment dat, fetița este abordată de un bărbat îmbrăcat cu o vestă de culoare roșie.

În timp ce polițiștii efectuau investigații în zonă, aproape de miezul nopții, la magazin au venit doi bărbați, Cătălin Drăgan și Corin Mămăligeanu, care doreau să cumpere ceva de băut. Unul dintre ei avea o geacă roșie.

Corin Mămăligeanu se încadra în tiparul prădătorului sexual. La momentul răpirii fetiței de 10 ani, era cercetat, în libertate, într-un dosar pentru act sexual cu o minor. El era acuzat că în perioada februarie-aprilie 2018, pe când avea 18 ani, a întreținut relații sexuale cu o adolescentă de 14 ani.

Imediat, cei doi au fost săltați de polițiști și duși la secția de poliție, unde au fost ținuți de la două noaptea până a doua zi la amiază, fără a fi audiați. Potrivit datelor din dosar, cei doi bărbați, unul în vârstă de 22 de ani și celălalt în vârstă de 32 de ani, au dat primele declarații pe 25 noiembrie 2019, în jurul orei 15, fără a fi asistați de vreun avocat.

În rechizitoriu se menționează că aceștia au recunoscut din prima faptele, oferind indicii detaliate despre cum au abuzat fetița, despre vestimentația acesteia, despre casa în care a fost violată.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și apoi arestați. Și în fața judecătorilor, cei doi au afirmat că sunt autorii violului.

Ana a fost audiată prima dată de polițiști a doua zi după agresiune, în jurul orei 12. A povestit cum a fost luată de un bărbat necunoscut, indicându-i vestimentația și semnalmentele (vestă roșie, pantaloni închiși, ten deschis, păr șaten). Le-a spus că a fost dusă într-o casă, către ieșirea din oraș, unde a fost violată, iar apoi agresorul a adus-o înapoi de unde a luat-o.

În aceeași zi spre seară, fetița a fost audiată din nou de polițiști, de data aceasta oferind mai multe detalii. Ea a povestit cum în timp ce se afla lângă magazinului cu program non-stop, în apropierea sa a venit un bărbat necunoscut care i-a spus că, dacă nu merge cu el, o omoară.

După ce au trecut de calea ferată, bărbatul a trântit-o la sol, a lovit-o și a tras-o de păr, obligând-o să-i facă sex oral. Ulterior a dus-o într-o casă, vopsită cu roz și galben, în interiorul căreia se mai afla un bărbat.

Copila nu a mai putut preciza dacă cel de-al doilea bărbat i-a făcut ceva rău, era așezată cu fața în jos, acuza dureri foarte mari și nu putea să vadă în spatele ei ce se întâmpla. Tot ce vedea în fața ei era un perete gol, de culoare roz. Plângea și implora să fie lăsată în pace pentru că durerile erau insuportabile.

Polițiștii i-au arătat Anei o planșă cu șase bărbați, printre care și cei doi care fuseseră deja reținuți, pe care îi văzuse deja în poză cu o seară înainte. Copila i-a indicat pe aceștia ca fiind agresorii.

În aceeași seară, fratele și sora Anei au fost audiați și ei din nou de polițiști. Copiii le-au spus polițiștilor că în timpul zilei și-au vizitat sora la spital, iar aceasta le-a spus că nu a indicat adevăratul agresor, pentru că îi era teamă că o amenințase cu moartea.

Fetița ar fi indicat și un nume, Nicu Troc, ca fiind cel care o abuzase. Numele era porecla cu care era cunoscut un bărbat care își făcea veacul prin zonă.

Potrivit martorilor care au fost audiați în dosar, în zona magazinului non-stop de unde a fost răpită fetița, doi frați, porecliți Troc-Drop, erau observați aproape în fiecare zi.

Un coleg al Anei, cu care copila se întâlnise înainte de răpire, a declarat și el polițiștilor în aceeași zi – 25 noiembrie – că fusese luată de la magazin de Nicu Troc.

Atât Ana, cât și colegul ei au confundat prenumele, Nicu fiind fratele celui care ulterior avea să fie condamnat pentru viol.

Raportat la declarațiile copiilor, polițiștii au dispus efectuarea urmăririi penale față de primii doi bărbați, Drăgan și Mămăligeanu, dar și față de „Nicu Troc”.

„Ordonanța procurorului nu conține motivele pentru care s-a dispus această infirmare”, se arată în hotărârea Judecătoriei Brăila prin care s-a dispus soluția în dosar.

Astfel, anchetatorii s-au concentrat pe bărbații reținuți și arestați.

Măsura arestării preventive a fost contestată de Drăgan, care în fața instanței de control judiciar s-a decis să spună adevărul, că nu el violase fetița. Nu a fost crezut, astfel că a rămas în arest.

La o săptămână după viol, pe 1 decembrie, copila de 10 ani a fost dusă de polițiști pe traseul parcurs în seara de 24 noiembrie. Fetița a fost de acord, însă le-a cerut polițiștilor să nu o dea jos din mașină și nu o ducă în casa în care a fost abuzată.

După o bucată de drum, ea le-a spus: „cred că în acea casă am fost dusă în noaptea respectivă de acel om, dar nu sunt sigură; era întuneric, am mers pe câmp și eram udă la picioare”. Casa avea culoarea roz. Așa cum era peretele pe care Ana l-a văzut în fața ochilor în noaptea abuzului.

În aceeași zi, polițiștii au efectuat cercetări, însă nu au găsit nicio probă care să confirme că acolo s-a petrecut abuzul. Era doar o coincidență de culoare. Casa unde fusese abuzată copila, într-adevăr, avea pereții roz, însă la interior. S-au extins verificările camerelor de supraveghere în zona cartierului Vidin.

Astfel, aveau să descopere o înregistrare care o surprindea pe Ana atât în momentul răpirii, cât și întoarcerea. În imagini Ana apărea alături de același bărbat. Nu era nici Drăgan, nici Mămăligeanu. Era unul dintre frații Troc-Drop. Laurențiu, nu Nicu, așa cum indicase Ana și colegul ei polițiștilor.

Ulterior, a revenit asupra declarației și a invocat că de fapt găsise fata în casa unui cioban din zonă, apropiat al său, și a invocat că de fapt acel bărbat ar fi violat-o pe copilă.

Polițiștii au mers la casa indicată de Tudori, o locuință abandonată pe câmp, unde dormea un cioban în vârstă de 53 de ani. Casa avea pereții interiori vopsiți în galben și roz. În curte, polițiștii au descoperit mai multe resturi arse.

Audiat, bărbatul de 53 de ani a recunoscut totul. El a declarat că Laurențiu Tudori obișnuia să îl viziteze și să aducă în casa respectivă femei cu care întreținea relații sexuale. În seara de 24 noiembrie, l-a auzit intrând în casă cu cineva și a crezut că este vorba de una dintre femeile cu care mai venise.

Când a observat silueta necunoscută prin întuneric, și-a dat seama că este un copil. A aprins lumina, însă, Tudori l-ar fi amenințat că dacă mai aprinde o dată becul „o să aibă de-a face cu el”. S-a conformat și s-a întors cu spatele.

„În tot acest timp, fata plângea, țipa că o doare, spunea că vrea la mama, am auzit la un moment dat zgomotul unei palme, dar nu pot preciza dacă a fost lovită fata și nici în ce zonă. Inculpatul îi spunea să tacă, adresându-i cuvinte injurioase pe un ton ridicat- «taci în gâtul mă-tii»”, a declarat în instanță bărbatul de 53 de ani.

La un moment dat, cum mă aflam întins pe pat și aveam mâna întinsă, am simțit cum mă atinge cineva pe mână și am strâns mâna respectivă constatând că este mână de copil. Am strigat din nou la Tudori, întrebând cine este, pentru că era o mână mică de copil, iar Tudori m-a înjurat și mi-a spus din nou să tac.

