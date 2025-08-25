Sondajele care au reaprins disputa pentru Capitală

Sfârșitul de săptămână a dus la aruncarea în spațiul public a două sondaje de opinie, unul asumat de un partid, PNL, celălalt neasumat politic. În ambele în cursa pentru Primăria Capitalei pe primul loc era dat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Paradoxal, Băluță avea cota mai mare de încredere în sondajul PNL, realizat de INSCOP, adică 26,2% sau 26,9%, în timp ce în sondajul CURS avea 24%.

La sosirea la ședința PSD de luni dimineață, Daniel Băluță a negat faptul că e interesat, motivând faptul că are în continuare proiecte la Primăria Sectorului 4. Surse din PSD au precizat că Băluță nu vrea să se arunce pentru o candidatură din mai multe motive. În primul rând, din start a avut un pas greșit când l-a concurat pe Sorin Grindeanu la șefia interimară și a pierdut la scor. Așadar, nu e parte a „echipei câștigătoare”. În al doilea rând, există o îngrijorare că odată ce a acceptat candidatura, partidul să nu tragă pentru el, iar un rezultat prost la parțiale ar însemna șanse și mai mici pentru 2028, când ar vrea să candideze pentru Primăria Municipiului București. La nivel local, adică Primăria Sectorului 4, cu greu poate avea contracandidat care să-i pună vreo problemă.

De altfel, jumătate din problemă e rezolvată de Sorin Grindeanu, care a subliniat că forțarea alegerilor locale parțiale ar duce putea duce la un conflict intern, pentru că e motiv „să se ridice tensiunea”, iar prin acest pas e dată impresia că e căutată „o formă de izolare a PSD”. Surse social-democrate au precizat pentru Libertatea că nici Sorin Grindeanu nu are nevoie de un alt pol de putere intern, care să se formeze în jurul lui Daniel Băluță, în cazul unui eventual succes.

Tabăra „de dreapta”, imagine diferită de cea a realității

Informații diferite vin dinspre zona USR. Surse din această formațiune văd ca o problemă de timp până când Coaliția va decide că alegerile vor fi organizate spre final de luna noiembrie. Și din PNL sunt voci care vorbesc de acest calendar, însă liderii încep să fie din ce în ce mai sceptici date fiind neînțelegerile din Coaliție și „nu”-ul hotărât al PSD.

În zona așa-zisă „de dreapta” are loc și o divizare a voturilor. Sondajul CURS l-a dat pe Cătălin Drulă la o intenție de vot de 20%, în timp Ciprian Ciucu ar fi doar la 11%. În schimb, pe scenariile din sondajul INSCOP, Drulă are 18,4%, respectiv 16,9%, iar Ciprian Ciucu e pe doi, cu 23,8%, respectiv 23,5%. Surse din PNL și USR au precizat că intern Ciucu e văzut drept favorit, chiar dacă Drulă e considerat ca preferat de liderul de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan. Cu toate acestea, o temere internă pentru Ciucu e faptul că acesta nu ar reuși să aducă în spatele său toate sectoarele, o ruptură fiind clară de la ultimul Congres PNL. Atunci sectoarele 1 și 3 nu l-au avut pe lista pentru vot, deși Ciucă era membru al PNL București și un om care a tras pentru această filială. Așadar, ca în cazul lui Băluță, sabotajul ar apărea din interior.

Nici Drulă nu are cărți prea bune pentru a intra în jocul electoral. Una din marile probleme pentru Cătălin Drulă sau oricare candidat va fi din partea USR este candidatura Anei Ciceală, în sondajul INSCOP fiind cotată la o intenție de vot de puțin peste 8%, adică jumătate din procentele deputatului USR.

Fostă membră a USR, Ciceală a fost consilier general timp de două mandate, fiind foarte activă în Consiliul Local, iar mai ales în mandatul 2016-2020 s-a evidențiat prin opoziția față de Firea. Ciceală, care e percepută ca „nicușoristă”, fiind de la început în echipa lui Nicușor Dan pentru București, a fost și candidată pentru Primăria Sectorului 3, unde a obținut 16,13%, deși avea în spate doar două partide de buzunar – SENS și URS.PDF. În schimb, susținut de USR a fost Lucian Judele, actual administrator al Bucureștiului, care a obținut 20,68%, la mare distanță de Robert Negoiță (PSD), care a obținut 53,94%.

Surse politice au precizat că probabil dinspre USR, însă sunt speranțe că și dinspre Cotroceni, să fie presiuni ca Ana Ciceală să nu-și depună candidatura, pentru a nu rupe din voturile candidatului USR. Însă aceleași surse susțin că Ciceală e de obicei, la fel fostul ei coleg de partid, Nicușor Dan, încăpățânată și merge până la capăt când are un proiect.

PSD ar vrea alegeri în 2026

Dinspre social-democrați un termen rezonabil e văzut primăvara anului 2026. Pe lângă argumentul evitării unui scandal care să destabilizeze Coaliția, aspect subliniat și de Sorin Grindeanu, al doilea este că nu e normal și financiar sustenabil să faci două rânduri de parțiale în același an. Primul rând de parțiale a fost cel din 4 mai.

Hotărârea de Guvern privind alegerile locale parțiale trebuie dată cu cel puțin 75 de zile înainte de scrutin, iar dacă Coaliția ar fi vrut să respecte la virgulă prevederile legislative ar fi organizat testul electoral în septembrie. Însă nu a existat consens pe acest lucru, iar din punct de vedere al termenelor acum PSD, PNL și USR pot să organizeze oricând parțiale, nefiind încorsetați de obligativitatea unui alt termen.

Fotografii colaj: Facebook, Hepta, Inquam Photos / George Călin

