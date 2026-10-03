Georgie Copema, o fostă angajată în Serviciul Național de Sănătate (NHS) din Kent, Anglia, a descoperit un nodul în aprilie 2025 datorită câinelui ei dalmațian, a notat The Mirror. Diagnosticată cu cancer agresiv, a murit pe 17 septembrie 2026, la 50 de ani.

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O femeie din Kent, Marea Britanie, a descoperit un nodul în stomac datorită poziției incomode în care a fost nevoită să stea pe canapea din cauza câinelui său dalmațian.

Fostă culturistă profesionistă, Georgie Copeman, care a lucrat în sistemul național de sănătate britanic, a murit pe 17 septembrie, la vârsta de 50 de ani, la șase luni după ce i s-a spus că suferă de o formă agresivă de cancer.

În ciuda diagnosticului devastator, Georgie a ales să își dedice ultimele luni de viață unei cauze nobile, organizând un marș caritabil pentru a susține organizația Sarcoma UK, un eveniment care a adunat 500 de participanți și a strâns peste 21.500 de lire sterline, circa 25.000 de euro.

„Georgie a fost incredibilă. A înfruntat viața cu curaj, demnitate, grație și umor. Avea o esență caldă și plină de bucurie”, a declarat Adel Murphy-Copeman, soția ei.

Povestea emoționantă a cuplului a început în urmă cu 6 ani și jumătate și a fost marcată de provocări majore în ultimele 18 luni.

În aprilie 2025, în timp ce stătea pe canapea alături de câinele lor, Benson, Georgie a descoperit un nodul de dimensiunea unei mingi de tenis în zona abdomenului. „Benson a fost cel care a salvat-o atunci”, a explicat Adel.

După o serie de investigații, doctorii au confirmat diagnosticul devastator: leiomiosarcom uterin, un tip rar de cancer dezvoltat în mușchiul neted al uterului.

În iunie 2025, Georgie a suferit o intervenție chirurgicală majoră pentru îndepărtarea tumorii, care avea dimensiunea unui făt de opt luni.

Deși inițial părea că tratamentul este eficient, cancerul a recidivat agresiv în martie 2026, răspândindu-se la pelvis, aortă și peritoneu.

Georgie a fost internată de zeci de ori în spitale, iar la începutul lunii iunie a revenit acasă, fiind complet imobilizată.

Cu doar câteva zile înainte de decesul său, Georgie a trimis din patul ei de la Heart of Kent Hospice un mesaj emoționant pentru a încuraja oamenii să sprijine organizația Sarcoma UK.

Adel a declarat că marșul caritabil „Rare But Real” de la Mote Park a avut un impact enorm:

Cinci sute de familii știu acum ce este sarcomul. Aceasta este doar începutul promisiunii mele către Georgie. Voi continua ceea ce a început ea.

Adel a rămas alături de Georgie în ultimele săptămâni din viața acesteia, îngrijind-o și sprijinind-o în fiecare moment.

„Cancerul ne-a luat multe, dar nu ne-a putut lua iubirea, râsul sau bucuria din momentele mici», a spus Adel.

„Am înfruntat această călătorie împreună. Georgie nu s-a plâns niciodată, nu s-a înfuriat. Avea cel mai incredibil curaj și o atitudine exemplară”, a adăugat.

Înmormântarea lui Georgie va avea locîn cerc restrâns, familia și prietenii fiind invitați să contribuie cu donații către Sarcoma UK în memoria ei.