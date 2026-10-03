- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Georgie Copema, o fostă angajată în Serviciul Național de Sănătate (NHS) din Kent, Anglia, a descoperit un nodul în aprilie 2025 datorită câinelui ei dalmațian, a notat The Mirror. Diagnosticată cu cancer agresiv, a murit pe 17 septembrie 2026, la 50 de ani.
Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!
O femeie din Kent, Marea Britanie, a descoperit un nodul în stomac datorită poziției incomode în care a fost nevoită să stea pe canapea din cauza câinelui său dalmațian.
Fostă culturistă profesionistă, Georgie Copeman, care a lucrat în sistemul național de sănătate britanic, a murit pe 17 septembrie, la vârsta de 50 de ani, la șase luni după ce i s-a spus că suferă de o formă agresivă de cancer.
În ciuda diagnosticului devastator, Georgie a ales să își dedice ultimele luni de viață unei cauze nobile, organizând un marș caritabil pentru a susține organizația Sarcoma UK, un eveniment care a adunat 500 de participanți și a strâns peste 21.500 de lire sterline, circa 25.000 de euro.
„Georgie a fost incredibilă. A înfruntat viața cu curaj, demnitate, grație și umor. Avea o esență caldă și plină de bucurie”, a declarat Adel Murphy-Copeman, soția ei.
Povestea emoționantă a cuplului a început în urmă cu 6 ani și jumătate și a fost marcată de provocări majore în ultimele 18 luni.
În aprilie 2025, în timp ce stătea pe canapea alături de câinele lor, Benson, Georgie a descoperit un nodul de dimensiunea unei mingi de tenis în zona abdomenului. „Benson a fost cel care a salvat-o atunci”, a explicat Adel.
După o serie de investigații, doctorii au confirmat diagnosticul devastator: leiomiosarcom uterin, un tip rar de cancer dezvoltat în mușchiul neted al uterului.
În iunie 2025, Georgie a suferit o intervenție chirurgicală majoră pentru îndepărtarea tumorii, care avea dimensiunea unui făt de opt luni.
Deși inițial părea că tratamentul este eficient, cancerul a recidivat agresiv în martie 2026, răspândindu-se la pelvis, aortă și peritoneu.
Georgie a fost internată de zeci de ori în spitale, iar la începutul lunii iunie a revenit acasă, fiind complet imobilizată.
Cu doar câteva zile înainte de decesul său, Georgie a trimis din patul ei de la Heart of Kent Hospice un mesaj emoționant pentru a încuraja oamenii să sprijine organizația Sarcoma UK.
Adel a declarat că marșul caritabil „Rare But Real” de la Mote Park a avut un impact enorm:
Cinci sute de familii știu acum ce este sarcomul. Aceasta este doar începutul promisiunii mele către Georgie. Voi continua ceea ce a început ea.
Adel a rămas alături de Georgie în ultimele săptămâni din viața acesteia, îngrijind-o și sprijinind-o în fiecare moment.
„Cancerul ne-a luat multe, dar nu ne-a putut lua iubirea, râsul sau bucuria din momentele mici», a spus Adel.
„Am înfruntat această călătorie împreună. Georgie nu s-a plâns niciodată, nu s-a înfuriat. Avea cel mai incredibil curaj și o atitudine exemplară”, a adăugat.
Înmormântarea lui Georgie va avea locîn cerc restrâns, familia și prietenii fiind invitați să contribuie cu donații către Sarcoma UK în memoria ei.
Adel este hotărâtă să continue misiunea soției sale: „Unii oameni lasă urme pe pământ, dar Georgie a făcut mai mult decât atât. Ea a lăsat o amprentă pe inimile noastre, care va rămâne mult timp după ce urmele ei vor dispărea”.