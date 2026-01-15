Povestea sa emoționantă, relatată unui utilizator TikTok, Samuel Weidenhofer, a impresionat milioane de oameni.

Videoclipul a devenit viral, iar după ce Weidenhofer a donat inițial 400 de dolari, a lansat o campanie GoFundMe care a strâns peste 1,7 milioane de dolari. Ed și-a pierdut pensia după ce firma la care lucra a dat faliment, iar acum sprijinul primit îi schimbă viața.

Veteranul armatei SUA, Ed Bambas, se poate pensiona acum de la slujba sa la magazinul alimentar, cu aproape 1,8 milioane de dolari în bancă, datorită unui videoclip viral și amabilității unor străini. Ed și-a pierdut pensia de la General Motors când aceștia au depus cererea de faliment și a fost nevoit să lucreze pentru a se descurca.

Activistul australian pentru sănătate mintală și bunătate, Samuel Weidenhofer, a încărcat un videoclip cu Ed pe rețelele de socializare, iar acesta a inspirat oamenii să doneze cauzei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE