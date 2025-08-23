Polițiștii sibieni au intervenit prompt și au identificat sursa laserului. Aceștia fac acum un apel la responsabilitate către locuitorii din zona aeroportului, în special către părinții copiilor care se joacă cu astfel de dispozitive periculoase.

Controlorii de trafic aerian au explicat efectele negative ale fasciculelor luminoase asupra piloților: „În faza de aterizare și decolare, piloții au nevoie maximă de concentrare. Orice distragere a atenției, oricât de mică ar fi ea, poate pune în pericol sute de pasageri. Aceste tipuri de lumini pot provoca orbire temporară, care efectiv „ia vederea” piloților în momentele critice are zborului.”

Ei au adăugat că piloții pot pierde reperele vizuale și concentrarea pe instrumentele de bord. Chiar și un fascicul laser aparent mic poate acoperi o zonă mare din parbrizul cockpit-ului la distanță, creând un „nor orbitor de lumină”.

Conform Legii 21/2020 privind codul aerian, utilizarea de fascicule luminoase îndreptate către aeronave sau turnuri de control constituie o contravenție. Amenzile pentru astfel de fapte sunt cuprinse între 8.000 și 16.000 de lei.

Polițiștii sibieni îndeamnă cetățenii să conștientizeze pericolul acestor acțiuni aparent inofensive: „Nu îndreptați niciodată lasere, lanterne sau alte surse de lumina puternică spre cer, către avioane și elicoptere! Trebuie conștientizat că o astfel de acțiune, aparent banală, poate provoca un incident sau accident aviatic!”

