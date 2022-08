I s-a spus „Cesária Évora de România” pentru că obișnuiește să cânte desculță pe scenă. La 73 de ani, doamna Mioara, singura femeie care cântă la acordeon într-un taraf din România, a vorbit pentru Libertatea despre celebritate, despre tinerii care vin în cluburi să o asculte, dar și despre întâlnirea cu unul dintre cei mai bogați români.

„Domnul Mircea (Mircea Dinescu, n.r.) mi-a zis primul Évora. Dânsul numai așa îmi zicea. Eu o văzusem la televizor, dar n-am copiat-o. Eu nu pot să cânt încălțată, atâta tot. Eu pot să stau 5-10 minute cu pantofii, dar apoi trebuie să-i dau jos, că nu pot. Eu și pe asta am câștigat, pe apariția mea. Printre primele dăți când am cântat la București, am fost la un eveniment privat la domnul Țiriac. Când am intrat acolo și m-a văzut, domnul Țiriac s-a minunat și mi-a zis că așa ceva original n-a mai văzut. Mi-a zis: „Să nu vă schimbați niciodată!”. Dar, credeți-mă, eu așa mă port și acasă. Dacă vii la mine, așa mă găsești: cu basma și fustă cu pliuri.

Celebritatea, cum o numiți voi, că eu nu o consider așa, nu m-a schimbat cu nimic. Eu nu pot să mă port altfel. Am și haine altfel, dar nu-mi place să le port, nu mă simt eu bine. Eu sunt o femeie normală, îmi fac meseria, fac mâncare, bag rufe la spălat, fac curat. Nu mi s-a schimbat viața deloc. doamna Mioara, de la Vârbilău:

