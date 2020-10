O proaspătă absolventă a Facultății de Drept a Universității Loyola din Chicago a avut surpriza să nască tocmai în timpul examenului online suținut pentru a intra în barou, a relatat CNN.

„Atunci când m-am înscris, am calculat că voi fi însărcinată doar în 28 de săptămâni (n.r. 7 luni) în momentul examenului”, a declarat Brianna Hill pentru CNN.

„Cu toate acestea, din cauza pandemiei de COVID-19, examenul a fost amânat până în octombrie, când ajunsesem în 38 de săptămâni. Mi-am învățat lecția”, a mai spus ea.

Examenul la distanță a constat în patru secțiuni de 90 de minute, distribuite în două zile. Testul era conceput astfel încât candidații să stea în fața computerului permanent, pentru a elimina suspiciunea de copiere.

„După aproximativ 30 de minute de la începutul examenului, am simțit ceva și am sperat să nu se fi rupt apa”, a spus Hill. „Dar nu am putut să mă duc și să verific, așa că am stat pe scaun și am terminat prima secțiune. Dar imediat ce m-am ridicat, după ce terminat, am știut că mi s-a rupt apa”, a adăugat ea.