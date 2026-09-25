O bloggeriță ucraineană a cumpărat o casă veche de la țară și a transformat-o într-o locuință plină de farmec. Cu o bucătărie decorată în culori roz și detalii vintage, proiectul ei a atras atenția online, a semnalat Focus.

În timp ce majoritatea proprietarilor de case de la țară se ghidează după renovarea clasică, eroina acestei povești a mers pe propriul drum.

În loc de tonuri neutre, a ales culoarea ei roz preferată și a făcut-o culoarea dominantă a întregului spațiu. „A transformat o colibă ​​obișnuită de la sat, abandonată, veche, într-o locuință de basm”.

Designul bucătăriei, realizat în nuanțe delicate de roz, a atras, în mod deosebit, atenția publicului online, după ce videoclipul său a fost preluat de Focus.

Creativitate și detalii naturale

În loc să opteze pentru un renovare clasică, tânăra și-a propus să dea o notă personală spațiului. Bucătăria sa este dominată de roz pastel, o culoare regăsită în diverse elemente.

Mobilierul a fost parțial realizat manual, incluzând o poliță de bucătărie creată din plăci de lemn șlefuite, vopsite în roz și completate cu accente de bambus. Acest contrast între texturile naturale și culoarea vibrantă adaugă profunzime decorului.

Internauții au apreciat combinația de elemente vintage și soluțiile creative ale bloggeriței.

Atmosfera vintage și funcționalitate

Detaliile au jucat un rol crucial în designul final. Printre accesoriile care compun decorul se află o cafetieră vintage, recipiente decorative pentru produse alimentare și elemente cu imprimeuri variate.

Chiar și chiuveta a fost aleasă conform paletei cromatice generale.

Bloggerița subliniază că, pe lângă aspectul estetic, bucătăria trebuie să fie și practică: „Ador să-mi decorez bucătăria. De fapt, nu este doar decor, ci și organizare și confort. Îmi place să am totul la îndemână”.

Videoclipul a generat un val de comentarii. Mulți au numit bucătăria „Barbie kitchen” sau au comparat-o cu un loc de relaxare inspirat din stilul Provence.

Zână roz, super! Totul făcut manual, e grozav, a scris o utilizatoare.